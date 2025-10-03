日向坂46小西夏菜実、誕生日迎え幼少期ショット公開「ずっと可愛い」「面影ある」とファン絶賛
【モデルプレス＝2025/10/03】日向坂46の小西夏菜実が3日、自身のInstagramを更新。21歳の誕生日を迎えたことを報告し、幼少期の写真を公開して話題を呼んでいる。
【写真】日向坂46メンバー「天使みたい」と話題の幼少期ショット
同日、誕生日を迎えた小西は「21歳になりました。いつもありがとうございます」とつづり、「21も頑張ります！よろしくお願いします！」と意気込み。「母から送られてきた写真にした」と、ベビーチェアに座り、鯛の尾頭付きを前にした幼少期の可愛らしい姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「ずっと可愛い」「面影ある」「お誕生日おめでとう」「天使みたい」「貴重なお写真」「素敵な一年になりますように」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆小西夏菜実、誕生日報告とともに幼少期の写真を公開
◆小西夏菜実の幼少期ショットに反響
