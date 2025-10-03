Koki,、“自信と誇り”表現 ヴィーガンビューティーブランドのアンバサダー就任＆ビジュアル公開
【モデルプレス＝2025/10/03】モデルで俳優のKoki,が、プレミアムヴィーガンビューティーブランド「d’Alba（ダルバ）」のアンバサダーに就任した。
【写真】Koki,、圧巻スタイル際立つノースリーブ姿
グローバル市場での急激な成長を達成しているd’Albaは、日本市場でのさらなる浸透を目指し、この度、Koki,をブランドアンバサダーに起用。今回の新ビジュアルでは、人気商品の「ホワイトトリュフ ファースト スプレーセラム」をメインに撮影。d’Albaと共に歩み、輝いていくKoki,の「自信」と「誇り」を表現。今回のビジュアルを通じて、d’Albaのブランドメッセージをより多くの方に届ける。
Koki,は2003年生まれ。2018年にモデルデビュー後、俳優としても活躍。最近は「TOUCH／タッチ」、「Tornado（原題）」など、海外作品にも出演。第18回アジア・フィルム・アワードにて「AFA Rising Star Award」を受賞した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆Koki,、ヴィーガンビューティーブランドアンバサダー就任
◆Koki,プロフィール
