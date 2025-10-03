山形県内を訪問中のアメリカ・ハワイ州議会のコウチ上院議長らが3日、吉村知事と面会し、コメをはじめとする農作物を通じた相互交流への理解を深めました。



県庁を訪れたのは、アメリカ・ハワイ州議会のロナルド・コウチ上院議長やハワイの農業関係者ら16人です。一行は10月1日から県内を訪問し、ハワイでのコメ栽培技術を向上させるヒントを得ようとコメの圃場の視察やコメの炊き方などを学んでいます。





吉村知事「コメの圃場を視察してどんな感想？」ハワイ州議会ロナルド・コウチ上院議長「機械がとても大きくてしかも、すぐに玄米を分けられて、 わらもサステナビリティに利用されていているところもすばらしい」ことし5月には山形新聞・山形放送の8大事業としてつや姫ハワイ進出10周年を記念し、「県民ハワイ交流訪問団」として吉村知事や県議会議員らがハワイを訪れており、州議会でコウチ上院議長らと面会していました。吉村知事「山形県はつや姫というコメの他にも、サクランボを日本で一番多く生産している」ハワイ州議会ロナルド・コウチ上院議長「10月に山形を訪れたいと考えていて、その時に農産物を見せてもらえたら」ハワイ州議会ロナルド・コウチ上院議長「山形に滞在させてもらって美しさや食文化、人々のすばらしさに全員が感動している」吉村知事「ハワイとは気候が違うので農業面で競争ではなくお互いに補完し合える関係になると思う。是非これからも交流を続けてほしい」懇談のあと、吉村知事からコウチ上院議長に新米のつや姫や旬のフルーツなどが贈られました。一行は4日まで県内に滞在し、天童市の酒蔵などを見学する予定です。