“逆走ヒット”で注目集めたFIFTY FIFTY、スペシャルフォト公開！ファンへサプライズプレゼント

ガールズグループFIFTY FIFTYが、ファンにプレゼントを届けた。

【注目】FIFTY FIFTY、『Pookie』チャレンジが大流行！

FIFTY FIFTYは公式SNSを通じて、ファンのためのスペシャルフォトをサプライズ公開した。

9月22日より、キナを皮切りに「FIFTY FIFTY’s Aesthetic Photos」というコメントと共に投稿された今回のスペシャルフォトは、ファンへの特別なプレゼントとして準備された。写真にはメンバーたちの愛らしい姿が余すところなく収められている。

（写真＝ATTRAKT）FIFTY FIFTY

メンバーたちはそれぞれのコンセプトを通じて個性を存分に発揮し、自然体の中で輝くビジュアルと魅力を披露。ファンの心をさらにときめかせた。

（写真＝ATTRAKT）FIFTY FIFTY

自然光の下で眩しいビジュアルを見せたメンバーたちは、カジュアルなスタイリングで初秋の雰囲気を表現し、清涼感あふれるピュアな美しさで視線を集めた。シンプルでモダンな雰囲気の室内で撮影された写真の中のメンバーは、また異なる一面を披露した。彼女たちはナチュラルなムードの中でそれぞれの個性にフォーカスし、シックさや愛らしさなど多彩な魅力を見せた。

3rdミニアルバムのメインタイトル曲『Pookie』のチャレンジが話題となり、楽曲のチャート逆走を実現するほど注目を集めたFIFTY FIFTYは、“逆走のアイコン”として韓国国内外の様々なフェスティバルなどに出演しながら、精力的にファンとの交流を続けている。

（記事提供＝OSEN）

◇FIFTY FIFTYとは？

キナをはじめとするメンバーで構成され、2022年11月にアルバム『THE FIFTY』でデビューしたガールズグループ。当初は4人組で活動し、2023年2月に1stシングルアルバム『The Beginning: Cupid』をリリースすると、そのタイトル曲『Cupid』が大ヒット。米ビルボードのメインシングルチャート「HOT100」に25週連続チャートイン（最高順位17位）し、BLACKPINKが持っていた歴代K-POPガールズグループの連続チャートイン記録（8週連続）を大幅に更新して“中小芸能事務所の奇跡”と呼ばれた。しかし同年6月、メンバー全員が専属契約効力停止仮処分申請を提出して所属事務所と紛争し、最終的に3人が脱退してキナだけが残る結果に。キナに新しいメンバー4人（ムン・シャネル、イェウォン、ハナ、アテナ）を加えて5人組に生まれ変わり、2024年9月20日に新アルバムをリリースした。