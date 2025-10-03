クマが市街地に出没するケースが各地で続発している事態を受け、山形県は緊急対策としてクマの通り道となる河川敷のやぶの刈り取りを進めています。3日は、山形市の馬見ケ崎川沿いで作業が行われました。



県村山総合支庁では9月から山形市の馬見ヶ崎川、天童市の乱川、東根市の村山野川、河北町の法師川のあわせて4か所でやぶの刈り取りを順次行っています。

山形市下宝沢の馬見ヶ崎川沿いで、重機を使った作業が行われました。





県村山総合支庁環境課 大久保剛 課長「70～80センチくらいの藪はクマにとっては格好の隠れ家になる。見通しをよくすることによってクマの隠れる場所を極力なくすのが狙い」県みどり自然課によりますと酒田や鶴岡、新庄、米沢など各地の市街地付近やクマの目撃があったところを中心にやぶの刈り取りを10月10日ごろまで行う予定です。県村山総合支庁環境課 大久保剛 課長「皆さんの家庭の敷地内に利用されてない果樹がある場合、それもクマを誘引する原因になるのでできれば伐採にご協力いただければ」県内のことしのクマの目撃件数は9月28日現在1263件で、過去最多を更新しています。こうした状況を踏まえ県は7月から出されているクマ出没警報の対象期間を11月30日までに2か月間再延長しています。