ガイアノーツ、VTuberグループ「あおぎり高校」コラボカラー第2弾を「全日本模型ホビーショー」会場にて販売決定
【第63回全日本模型ホビーショー】 業者招待日：10月17日9時～17時（一般の方はご入場できません） 一般公開日： 10月18日9時30分～17時30分 10月19日9時30分～16時30分 会場：東京ビッグサイト南3・4ホール （東京都江東区有明3-11-1） 入場料： 当日券1,200円 前売券1,000円 ※中学生以下無料
ガイアノーツは、10月18日、19日に開催されるイベント「第63回全日本模型ホビーショー」にて、VTuberグループ「あおぎり高校」コラボカラー第2弾を販売する。
本商品はVTuberグループ「あおぎり高校」所属の山黒音玄さん、千代浦蝶美さん、春雨麗女さんをイメージした塗料となっている。
