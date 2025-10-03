３日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、４日に投開票を迎える自民党総裁選を特集した。

コメンテーターとして緊急生出演の元外相・田中真紀子氏はＭＣの宮根誠司氏に「あんまり盛り上がってないようですが。いかがでしょう？」と聞かれると「全然、盛り上がってない。みんな、興味ないですね」とバッサリ。

宮根氏が政治ジャーナリスト・田崎史郎氏に「総裁選、盛り上がってないという声が」と聞くと、田崎氏は「僕は割合、盛り上がったなと思いますね。情報番組にもよりますけど、毎週のようにやった情報番組もあるし」と返答。

ここで宮根氏が「それ、『ひるおび！』でしょ！ はっきり言って」と田崎氏がコメンテーターとして出演中のＴＢＳ系情報番組の実名を挙げた。

田崎氏の発言を「ウハハハハ、自分が出番があるだけじゃない。何言ってんのよ」と笑い飛ばした真紀子氏。「そんなことないわよ。田崎さんのジャーナリストとしての出番が多くなってたって。それだけのこと」と言い放っていた。

◆自民党総裁選・候補（順不同）

・高市早苗

・林芳正

・茂木敏充

・小林鷹之

・小泉進次郎