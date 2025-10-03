サッカーJ2・モンテディオ山形が店内のデザインをサポートした予防歯科クリニックが10月14日に山形市にオープンします。これに先駆けて3日、内覧会が開かれ、モンテカラーに彩られた内装が公開されました。



クリニックの受付に掲げられているのは、モンテディオ山形監修のロゴ。診察室に飾られているのは選手たちの写真の数々。モンテカラーを前面に出した、その名も「モンテディオオーラルケアクリニック」です。

JR山形駅前のホテル2階にオープンするこのクリニック。モンテディオ山形とそのチームスポンサーで、歯科医院向けの決済サービスなどを手掛けるSCOグループが連携し、予防歯科への理解を地域に広め健康意識の向上を目指す「オーラルケアプロジェクト」の一環で開院するものです。





モンテディオオーラルケアクリニック佐々木琢哉 理事長「世界水準の治療のためマイクロの顕微鏡3DのCT3Dスキャナー最先端の医療設備を期待してほしい」クリニックの運営には山形市の医療法人・彩優会が携わります。待合室ではモンテディオ山形の試合映像が流れるほか、クラブが提供した選手のサインが入ったボールやシューズ、特製のユニホームなどが展示されています。オープンに先駆け、3日は内覧会が開かれました。モンテディオオーラルケアクリニック金子傑院長「口の健康から体の健康を作っていくという考え方。モンテディオ山形という地域に愛されたチームを入り口に歯科を知ってもらうきっかけになる」内覧会には、モンテディオ山形の相田健太郎社長の姿も。相田健太郎社長「クラブの選手は月に1回ケアをするために通ってもらいたい。皆さんが体について考えるひとつのきっかけになる場所になれば」モンテディオオーラルケアクリニックは、10月14日にオープンします。