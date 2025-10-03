自民党総裁選は、いよいよ4日が投開票日。5人による争いは、小泉氏、高市氏、林氏の“三つどもえ”の情勢となっています。



2日は大阪市で投票日を前に、”最後の演説会”が開かれました。出席したのは、小林氏、茂木氏、高市氏の3人。林氏と小泉氏の閣僚2人は、公務のため欠席しました。



（小林 鷹之 氏）

「もう一度この日本をテクノロジー大国に押し上げます。技術と経済があれば必ず防衛力は高まる。」





（茂木 敏充 氏）「個人が、企業が、経済が、地域が、その持っている潜在力を最大限発揮できるような地域社会、日本というものを作っていきたい。」（高市 早苗 氏）「強い経済を作っていく、これは 私達にとって今始めたらできるし、そして次の世代にとってもこれは最高のプレゼントになります。」欠席した2人はビデオメッセージで対応。（林 芳正 氏）「何といっても物価高対策、そして経済を回していくためにも実質賃金1％、これを掲げました。」（小泉 進次郎 氏）「物価や賃金の上昇に合わせて基礎控除等を引き上げる。物価の上昇を上回る国民所得の増大の実現をしていきます。」4日の投開票に向けて、ギリギリまで続くのは国会議員票の獲得。その中でも焦点となっているのが、いまだ誰を支持するか明言していない、党内唯一の派閥のトップ、麻生最高顧問を巡る動きです。その麻生氏は3日午前11時ごろ、議員会館の事務所に入りました。2日夜、国際会議から帰国した小泉氏は3日午後、麻生氏と会談し、改めて支援を求めた模様です。さらに小泉氏は、岸田前首相とも会談し、決選投票でまとまった議員票を動かせる重鎮議員らの支持の取り付けに動いています。茂木氏も3日午後、麻生氏と会談。良好な関係を保つ2人は、決選投票で一致した対応を取るために協議するとみられます。一方、高市氏はすでに麻生氏と会談済み。3日は議員宿舎にこもって議員に電話をかけて、議員票の上積みや他の陣営からの引き剥がしを図っているということです。追い上げる林氏は、朝から陣営の議員が議員会館の事務所を回って、最後まで支持拡大を訴えました。小林氏は陣営の議員らと会談し、情勢分析を行ったということです。3日の投開票を前に県内の国会議員の動向も見えてきています。高市氏を支持する若林洋平参院議員。立候補に必要な推薦人にもなっていて、「高市氏が新総裁になれば現実的な政策に取り組める」と話します。（若林洋平 参院議員）「国家観や歴史観など、そういったバランスを取り戻すという点で一番の理由です。」また、静岡7区選出の城内実衆院議員も明言は避けているものの、重要視しているAI戦略や宇宙戦略について、「特に訴えているのは高市氏」と話していています。前回の総裁選でも高市氏を支持していたこともあり、今回も高市氏を支持する見方が強まっています。一方、静岡1区選出の上川陽子衆院議員は9月30日、国会内で小泉氏と同席。（上川陽子 衆院議員）「きょうは私はご一緒させていただくということで、来させていただきました。その意味では それが答えです。」小泉氏を支持するともとれる発言をしました。また静岡4区の深沢陽一衆院議員は、小泉氏の支持を明らかにしています。そして静岡6区の勝俣孝明衆院議員は小林氏の推薦人となっています。（勝俣孝明 衆院議員）「小林鷹之が先頭に立って必ず自民党を変えます！！」一方で、これまで態度を明らかにしていない議員のひとりが、静岡5区選出の細野豪志衆院議員です。去年の総裁選では、石破首相の推薦人でした。（細野豪志 衆院議員）「（2024年9月）日本の未来を守り抜くために、石破茂総理総裁を誕生させるためにガンバロー！ガンバロー！ガンバロー！」石破政権を生んだ細野議員は、いま何を思うのか？