冬に寄り添う♡メイド・イン・アースの純オーガニックコットンインナー

寒さが深まる季節、肌に直接触れるインナーは心地よさと安心感が大切です。今回「メイド・イン・アース」がクラウドファンディング「Creema SPRINGS」で発表したのは、オーガニックコットン100％の「ソフト接結インナー」。ふんわりとした二重構造があたたかさを包み込み、敏感肌にも優しい仕立てです。限定リターン付きの特別企画で、冬を快適に過ごす一着を届けます。

インナーにこめたオーガニックのこだわり

「ソフト接結インナー」は、空気を含む二重構造が断熱効果を生み、冬はしっかり保温、春秋は蒸れにくい快適さを実現。

染色や漂白を行わない生成りの風合いは、自然そのままのやさしさを感じさせます。敏感肌・冷え性・乾燥肌の女性にも安心で、肌にとろけるような温もりをお届けします♡

ラインナップとクラウドファンディング限定特典

展開されるのは「ロングスリーブ」「レギンス」「五分丈ショーツ」の3種。単品リターンのほか、2点セット、3点フルセットの支援プランも数量限定で登場します。

すべてオーガニックコットン100％、サイズはフリーに近い伸縮性を持ち、カラーは生成りのみ。クラウドファンディングならではの先行価格で体験できるチャンスです♪

やさしさをまとう、冬の新習慣に

「メイド・イン・アース」のソフト接結インナーは、自然素材の心地よさをそのままに、暮らしに温もりをプラスするアイテム。

長袖・レギンス・ショーツのラインナップは、冷えやすい冬をやさしくサポートしてくれます。

クラウドファンディング限定の特別企画で、自分へのご褒美や大切な人への贈り物にも最適。オーガニックに包まれる冬の心地よさを、ぜひ体感してみませんか？