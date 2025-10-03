超高齢社会を迎えている昨今、50代以上の男性では生涯未婚率が上昇し、老後の生活に対する不安が深刻化しています。ジー・プラン株式会社（東京都品川区）が実施した「将来の生活」に関する意識調査によると、約7割が「将来に不安」と回答したことがわかりました。では、具体的にどのような不安があるのでしょうか。



【グラフ】自身の将来の生活全般に関して「不安を感じること」を見る

調査は、当社が運営するポイントサイト『Gポイント』の50代以上の未婚男性会員1763人を対象として、2025年8月にインターネットで実施されました。



調査の結果、全体の約7割が、「将来に不安がある」（非常に不安がある649件、少し不安がある563件）と回答しました。



具体的には、「健康」（1197件）が最も多く、「認知症になった際に世話をしてくれる人がいない」「寝たきりにならないか心配」といった切実な声が寄せられました。



次いで、「老後の生活資金」（966件）、「介護が必要になった場合のこと」（693件）が続きました。なお、経済的な備えとしては「預貯金」（1119件）や「株式投資」（559件）、「投資信託」（433件）などが挙げられた一方で、「特に何もしていない」（467件）という人も一定数見られます。



また、日常生活において、悩みを相談したり、本音で話したりできる相手が「いない」と答えた人は1008件と6割近くに上り、孤立リスクの高さが明らかになりました。



最後に、「終活」について聞いたところ、「すでに始めている」は124件、「今後始めたい」を含めると全体の約4割（687件）となりました。



また、「実際に取り組んでいる活動」としては「身の回りの整理・生前整理」（482件）、「資産整理・相続」（270件）、「病気や介護が必要になった時の備え」（249件）などが挙げられ、三大不安と密接に関わる項目が上位を占める結果となりました。