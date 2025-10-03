¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×2»ù¤Î¥Þ¥Þ¡¦41ºÐ½÷Í¥à¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥Ü¥µ¥Ü¥µá¥ª¥Õ»Ñ¤¬ÏÃÂê¡Ö¿Æ¶á´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÖËèÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¶¦´¶¤ÎÀ¼¤â
¡Ö¥Þ¥ÞËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡¢¿²¤°¤»¤¬¤Ä¤¤¤¿È±¡Ä¡£½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß(41)¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥ª¥Õ»Ñ¤ËÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ê¥¢¥ë¤¬»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¹¹¿·¤ò¹ðÃÎ¡£¡Ö¡ÚµÙÆüÊÔ¡Û»ä¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Ä«6»þ¤Ëµ¯¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é»£±Æ¡£»Ò¤É¤â¤Î¿©»ö¤ò½àÈ÷¤·¡¢»þÃ»¤Ç¥á¥¤¥¯¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ³°½Ð¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¤Ê¤ó¤ÈÈþ¤·¤¤¤³¤È¤è¡ª¡×¡Ö»þÃ»¥á¥¤¥¯·ã¥ì¥¢²á¤®¤ë¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤â¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Þ¥ÞËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¡Ö¿Æ¶á´¶¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖËèÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¹¤Í¾Ð¡×¤Ê¤É¤Î¶¦´¶¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï2019Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£20Ç¯¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢24Ç¯¤ËÂè2»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£