¡¡¡Ø¥Ù¥ó¥¶¥Ö¥í¥Ã¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥àDX¡Ù¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ëtimelesz »ûÀ¾Âó¿Í¡¢M!LK º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±éÎò¤â¤¢¤ë°½À¥¤Ïº´Ìî¤Ø¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ¤¸¯¤¤¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ê¤Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥æー¥â¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£º´Ìî¤Ï¡¢°½À¥¤Ø¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥¿ー¤È¶¦±é¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¿ÆÀÌ¤Î»Ð¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸½¾ì¤Ç¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê·ÝÇ½¿Í¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ûÀ¾¤Ï¡¢¤Þ¤º°½À¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öº£Æü½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¤«¡¢½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤´¤¯¿Æ¤·¤á¤ß¤¹¤¤Êý¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡¢º´Ìî¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î¥°¥ëー¥×¤Ë¸¶¡Ê²Å¹§¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥ó¥Ðー¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¸¶¤¯¤ó¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡Ê¸¶¤Ï¡Ë¤¦¤Á¤Î¥°¥ëー¥×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ê¤Î¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤óÊÑ¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Êý¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤¬¡ÖÄ¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¸À¤¤¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ë¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢»ûÀ¾¤¬¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤¹¤ë¤Èº´Ìî¤Ï¡ÖËèÆü¾Ð´é¤Ç¡ª¡×¤ÈÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ûÀ¾¤Ï¡Ö¤è¤êDX¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÌÜ»Ø¤»¡¢1¿Í°û¤ß¡ª¡×¡ÖµÙ¤ß¤À¤È²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£Ìë1¿Í¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
