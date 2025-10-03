¥ß¥»¥¹¤¬»Ø¤Ë¤®¤å¤à¤Ã¤ÈÊú¤¤Ä¤¯¡ª¡¡¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥ê¥ó¥°Æþ¤ê¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤é¤¿¤Þ¤´¡×¤¬È¯Çä·èÄê
¡¡Mrs¡¥GREEN APPLE¡Ê°Ê²¼¡§¥ß¥»¥¹¡Ë¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥ê¥ó¥°Æþ¤êÆþÍáºÞ¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤é¤¿¤Þ¤´¡¡Mrs¡¥GREEN APPLE¡×¤¬¡¢11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ç¤Ï¡¢10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë19»þ00Ê¬¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸å¤í»Ñ¤Þ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡¡»Ø¤Ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥ê¥ó¥°¤ò¤Ï¤á¤¿ÍÍ»Ò
¢£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´6¼ï
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤é¤¿¤Þ¤´¡¡Mrs¡¥GREEN APPLE¡×¤Ï¡¢¥ß¥»¥¹¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo¡¿Gt¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥ê¥ó¥°¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¹á¤ê¤ÎÆþÍáºÞ¡£
¡¡¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥ê¥ó¥°¤ÏÁ´6¼ï¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µÇ°¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿3¼ï¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó3¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤½¤í¤¦¡£
¡¡»Ø¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥ß¥»¥¹¤Î3¿Í¤¬¤®¤å¤à¤Ã¤ÈÊú¤¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢10¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Í½Ìó¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë11·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡Í½Äê¡£
