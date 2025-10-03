Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）のショーに向かう前の姿を収めた動画が、韓国の雑誌『marie claire korea』の公式SNSに公開された。

【動画】ワードサーチをするスキズ・フィリックス【動画＆写真】LV春夏2026フィリックスまとめ、出国からプライベートジェットでの帰国まで（8本）

■LVのショーの前に、ワードサーチを楽しむフィリックスの美しい姿

日本時間9月30日、フランス・パリのルーヴル美術館で開催されたLOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）2026春夏ウィメンズ･ファッションショーに出席したフィリックス。空港を出発する姿から、プライベートジェットで帰国する様子まで、ブランドアンバサダーとしての一挙一動が大きな注目を集めた。

今回公開されたのは、ショーに向かう準備を整えたフィリックスのひとときをシネマティックに切り取った映像。新聞を広げ、ルイ・ヴィトンに関する文章を読み上げながら、ワードサーチ（単語探しパズル）を楽しむ姿が収められている。フィリックスが見つけた単語は「LOVE」「SOUL」「FIN」「INTUIT」「X」。これらを組み替えると「LOUIS VUITTON N FELIX」というアナグラムになる仕掛けも施されている。

映像には、カラフルなショーの情景とともに、澄んだ眼差しやピンク色の唇、輝くアクセサリーを纏った腕や胸元などフィリックスの美しいディテールがクローズアップされ、その艶やかな低音ボイスが彩りを添える。最後はショーへ向かいホテルの廊下を歩くフィリックスの姿で締めくくられ、まるでショートフィルムのような仕上がりとなっている。

SNSでは、「非現実みたいなビジュアル」「どのパーツも美しい」「コンセプトが素敵」「別の惑星から来た王子みたい」「声が聴きたくて何度も再生してしまう」「フィリックス×LVは最強」など、絶賛の声が寄せられている。

■写真：ショーへ向かう空港でのフィリックスの脚長ビジュアル

■写真：パリでのフィリックス、白のタンクトップ姿が話題に

■写真：フィリックス、ショーでの美しさ際立つ白のジャケット姿

■写真：ドラえもんパーカーを着て、プライベートジェット帰国するフィリックス