¡ã¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óÅì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡2ÆüÆü¡þ3Æü¡þ»°¹¥¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉô À¾¥³¡¼¥¹¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¡þ7300¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡äÍ½ÁªÄÌ²á·÷³°¤Î1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦75°Ì¥¿¥¤¤«¤é½Ð¤¿ÀÐÀîÎË¤¬¹â¤¤½¤ÀµÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£Á°È¾6¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤Ã¤ÆÂç²ñµÏ¿¤ËÊÂ¤Ö¡Ö29¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆµÞ¾å¾º¡£¸åÈ¾¤Ï¡Ö36¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï¡Ö65¡×¡£¼ó°Ì¤È3ÂÇº¹¤Î¥È¡¼¥¿¥ë5¥¢¥ó¥À¡¼¡¦11°Ì¥¿¥¤¤Ç½µËö¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¢ã¼Ì¿¿¢ä¤¢¤Ê¤¿¤Ïµ¶Êª¥¯¥é¥Ö¤ò¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤«!?
