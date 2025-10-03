ILLIT、デビュー曲「Magnetic」をシティポップアレンジで一発撮り！「たくさんの方々が聴いてくださった思い出深い曲です」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ILLITが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。デビュー曲「Magnetic」を一発撮りで披露する。

■世界的大ヒットを記録したデビュー曲「Magnetic」

ILLITのデビュー曲「Magnetic」は、2024年3月のリリースされ、グローバルの主要音楽チャートで1位を獲得し世界的大ヒットを記録。

好きな相手に惹かれる“ありのままの”気持ちを表現した歌詞と、指でN極とS極がくっついたり離れたりする、磁石を表したかわいらしい手振りも好評を博した。

そんな「Magnetic」を、フレッシュで繊細な歌声とともにシティポップアレンジにて一発撮りで披露。

『THE FIRST TAKE』第596回は、10月3日22時よりプレミア公開。

