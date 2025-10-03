SIAM SHADE・栄喜、DAITAへのメッセージなどつづったブログ投稿を削除 訴訟トラブルめぐり「本音を書いたんだけど…」
ロックバンド・SIAM SHADEのボーカル栄喜が3日、自身のブログに投稿した記事を削除した。投稿には、訴訟トラブルとなっているギタリスト・DAITAへのメッセージや、スペシャルユニット「SIAMSOPHIA」に参加しているギタリスト・RENOに関する説明が含まれていたが、現在は閲覧できない状態となっている。
【写真】SIAM SHADE・淳士、メンバー間の訴訟騒動に対するインスタ投稿【全文】
栄喜は同日夕方、新たな投稿で「ごめん。俺の本音を書いたんだけど、時期が悪かったみたいで消しました。でも書いたことに、嘘は無いです。ごめんなさい」とコメント。削除の理由について「時期が悪かった」としながらも、記した内容が本心であることを強調した。
削除された投稿には、RENOへの配慮や、DAITAを食事に誘うようなメッセージも記されていた。
13日には、ロックバンド・SOPHIAと、栄喜、KAZUMA、NATCHIN、淳士によるコラボレーションユニット「SIAMSOPHIA」で、東京・TOYOTA ARENA TOKYOにてライブを開催予定。同公演には、DAITAの代わりにRENOが参加することになっている。
2日の投稿では「よきタイミングにて、事実と私たち4人の考えについて、正しく、誠実にご説明出来たらと考えています」とも記されており、今後の投稿にも注目が集まっている。
