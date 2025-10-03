NMB48卒業の山本望叶、新事務所を発表 オスカープロモーション所属・ソロ新ショットを披露
元NMB48の山本望叶（23）が3日、自身のXを通じ、オスカープロモーション所属を発表した。
【写真】キュートな新ソロショット！ゆるふわな写真を添え報告した山本望叶
「ご報告」と題して、「この度、オスカープロモーションに所属することになりました！モデルやお芝居など、幅広く活動できるよう精一杯頑張ります。よろしくお願いします」と伝え、新ショットを掲載した。
山本は、2018年の「第3回AKB48グループ ドラフト会議」でNMB48・チームBIIに指名され、メンバー入り。グループで活動するほか、テレビドラマ『アイドル失格』（BS松竹東急）で主演を務めた。今年8月27日の公演をもって卒業していた。
