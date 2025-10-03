シベリア抑留をはじめ、戦中・戦後の記憶を伝える展示会が秋田市で開かれています。



戦地から戻った秋田にゆかりがある人の遺品も並んでいて戦争の悲惨さを物語っています。



戦争の資料などを所蔵している東京の3つの展示施設が合同で開いた企画展。



戦後のシベリア抑留を経験した人などから寄せられた資料や生活用品など150点余りが並んでいます。



こちらはシベリア抑留から帰還した後、県内の高校で教鞭をとった早田貫一さんの水彩画です。





戦争や抑留の記憶をもとに描かれていて、当時の過酷な状況を伝えています。戦争で負傷した人の生活がうかがえるコーナーもあります。展示されている義手などには、使っていた人の証言も添えられています。記されているのは、けがによる苦労や平和への思いです。展示会は、10年前の戦後70年をきっかけに全国各地で開かれていて、県内での開催は初めてです。今年、国の統計で、県内にいる戦争の傷病者の数は全国で初めてゼロになりました。戦争の体験を直接、語れる人が減りゆく中、資料や遺品が果たす役割はますます大きくなっています。平和祈念展示資料館 加藤隆さん「戦争のいろんな苦労や何かを知っていただきたい、そして戦争と平和についてじっくり考える機会をもっていただきたいというふうに思っています」戦中・戦後の記憶を伝える展示会は今月7日まで開かれています。