小学生が特産「とんぶり」の収穫を体験 ”応援大使”ふかわりょうさんも駆けつけ…「ナイス！とんぶりー！」 秋田・大館市
大館市の小学生が地元特産の「とんぶり」となるホウキギの実の収穫を体験しました。
今年も「とんぶり応援大使」を務める、タレントのふかわりょうさんが駆けつけ、一緒に汗を流しました。
大館市比内町にある東館小学校の子どもたちに出迎えられた、タレントのふかわりょうさん。
ふかわさんは2019年から、「とんぶり応援大使」を務めています。
とんぶり応援大使 ふかわりょうさん
「みんなに会いにきました。たくさん収穫しましょう。（いえーい！パチパチパチ）せーの、ナイス！とんぶりー！」
種まきや苗植えも自分たちで行い、3日は全校児童35人がホウキギの刈り取りを体験しました。
このホウキギの実がとんぶりになります。
子どもたちと一緒に汗を流したふかわさんは、テレビ番組をきっかけにとんぶりの魅力にはまったといいます。
収穫に参加するのは、4年連続です。
7月に記録的な高温と雨不足に見舞われた大館市。
ホウキギも大きな影響を受けて実の成長が悪くなり、ここまでの収量は例年の半分以下に落ち込んでいます。
子どもたちはその分、収穫する喜びを存分に感じながら、作業を進めました。
4年生
「大変だったけどとんぶりが大きく育ってくれてうれしいです」
6年生
「重かったけどしっかりと渡せたのでよかったです」
3年生
「疲れたけれども学年のみんなや上の学年、下の学年のみんなと協力できてよかったです」
2年生
「とんぶりトーストとかとんぶりサラダにして食べたいです」
記者
「楽しみですか？」
2年生
「楽しみです」
ふかわりょうさん
「とんぶりをもっともっと多くの人に知ってもらいたいという、やはり県外に出ると本当に知らない人多いので、この知らない人というのは希望の数でもあるので」「とんぶりというのを電波にのせて『ふかわが言っているのはこのことなんだ』と見かけたときにすぐ手が伸びる状況を作りたいなと思っています」
3日収穫したホウキギの実を加工してできた「とんぶり」は、今月21日に子どもたちが、道の駅「ひない」などで販売します。
「とんぶり食べましょーう！ナイス！とんぶりー！わーーーーーー！」