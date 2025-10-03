¹â²¬Ááµª¡¡àËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÌ¤ìá¤ò²óÁÛ¡Ö¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ£²¿Í¤Ç¡¢Æ¨Èò¹Ô¤Ç¤¤ë¤«¤¤¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹â²¬Ááµª¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£²Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤ÎÎø°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥Ã¥×¥ë¤ËÊÌ¤ì¤¬Ë¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö²¶¤è¤ê¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤È¼«Ê¬¤òÈÜ²¼¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊÌ¤ìÏÃ¤ò¤¹¤ëÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â²¬¤Ï¡Ö¼ºÎé¤è¤Í¡£¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡ÊÌ¤ì¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤À¤ó¤À¤ó¥à¥«¥à¥«¤·¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¡£¡Ø¤¸¤ã¤¢²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Îø°¦¤ËÎÞ¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¡£¹â²¬¤â²áµî¤ÎÎø°¦¤ÎÃæ¤Çµã¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢Ä¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÌ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤âµã¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹â²¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆàËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÌ¤ìá¤Ï¡¢£²£°ºÐÁ°È¾¤Îº¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ£²¿Í¤Ç¡¢Æ¨Èò¹Ô¤Ç¤¤ë¤«¤¤¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾Íè¡¢¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤¿»þ¤Ç¡¢¡Ø£²¿Í¤ÇÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¤«¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ØÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÊÌ¤ì¤òÁª¤ó¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£