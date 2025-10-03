¡Ö¿Í»öº¹ÊÌ¤Ë¹¥ÅÔ¹ç¤ÊÀ©ÅÙ¡×¸µ¡ÈÉÒÏÓ¡ÉºÛÈ½´±¤¬¡Ö¹ñ¡×¤òÄóÁÊ¤·¤¿ºÛÈ½¤Ç»ØÅ¦¡Ä¸øÌ³°÷¡ÖÃÏ°è¼êÅö¡×¤Î¡ÈÉÔ¹çÍýÀ¡É¤È¤Ï¡ÚÂè4²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¡Û
¸µºÛÈ½´±¤ÎÃÝÆâ¹À»Ë»á¡Êº£Ç¯3·î31Æü¤Ë°Í´êÂà´±¡Ë¤¬¡¢¹ñ²È¸øÌ³°÷¤Î¡ÖÃÏ°è¼êÅö¡×¤Î¶â³Û¤ÎÂç¾®¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÛÈ½´±¤ÎµëÍ¿¤¬¸º¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÛÈ½´±¤ÎºßÇ¤Ãæ¤Î¡ÖÊó½·¡×¤Î¸º³Û¤ò¶Ø¤¸¤¿·ûË¡80¾ò2¹à¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ¹ñ¤òÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÁÊ¾Ù¤Ç1Æü¡¢Âè4²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤¬Ì¾¸Å²°ÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£´üÆü¸å¤Ë¤ÏÃÝÆâ¸µÈ½»ö¤ÈÊÛ¸îÃÄ¤Ë¤è¤ëÊó¹ð½¸²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÃÝÆâ¸µÈ½»ö¤Ï¡¢2003Ç¯¤ËÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤òÇã¤ï¤ì¡¢ÊÛ¸î»Î²ñ¤Î¿äÁ¦¤Ë¤è¤êºÛÈ½´±¤ËÇ¤´±¡£2004Ç¯¤ËÅìµþ¹âºÛ¤Ç¡Ö¶áÅ´¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹µåÃÄ¹çÊ»»ö·ï¡×¤Î¼çÇ¤ºÛÈ½´±¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î½ÅÍ×»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢ÉÒÏÓ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÀ¸³èÊÝ¸îÈñ¤Î¸º³Û¤Î°ãË¡À¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¤È¤ê¤ÇºÛÈ½¡×¤ÇÄÅÃÏºÛ¤ÎºÛÈ½Ä¹¤È¤·¤Æ¸¶¹ð¾¡ÁÊÈ½·è¤ò²¼¤·¡¢¤½¤ÎÈ½·èÍýÍ³Ãæ¤Ç¡¢¸üÏ«¾Ê¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¸¢¸øÌó¤Ë×ÖÅÙ¤·¤¿¤ÈÌÀ¸À¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â¾Êý¤Ç¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¡ÖÊÛ¸î»ÎÇ¤´±¤É¤É¤¤¤Ä½¸¡×¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë°Õ¸«¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö°Û¿§¤ÎºÛÈ½´±¡×¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯3·î¡¢ÄÅÃÏÊýºÛÈ½½êÌ±»öÉô¤ÎÉôÁí³çÈ½»ö¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë°Í´êÂà´±¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡¡Ê¥íー¥¹¥¯ー¥ë¡Ë¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¶µÊÜ¤ò¤È¤ê¡¢¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊó½·³Û¤Î0%～20%¡×¡ÄºÛÈ½´±¤Î¡ÖÃÏ°è¼êÅö¡×¤ÎÆÃ¼ìÀ
ËÜ·ïÁÊ¾Ù¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤ÎÁèÅÀ¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè°ì¤Ë¡¢ºÛÈ½´±¤ËËè·î»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡ÖÃÏ°è¼êÅö¡×¤Î¤¢¤êÊý¤¬¡¢ºÛÈ½´±¤ÎÊó½·¤ò¡ÖºßÇ¤Ãæ¡¢¤³¤ì¤ò¸º³Û¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÄê¤á¤ë·ûË¡80¾ò2¹à¤Ë°ãÈ¿¤·¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢ºÛÈ½½ê¤Ë¤è¤ëÃÝÆâ¸µÈ½»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ºµë¡¦¾º³Êº¹ÊÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«ÈÝ¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£
¤³¤Î¤¦¤ÁÁ°¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ÎÃÏ°è¼êÅö¤ÏÊó½·³Û¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ²¿%¤«¤Ç·è¤Þ¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÌ¾¸Å²°»Ô¡Ê3µéÃÏ¡Ë¤Ï15%¡¢ÄÅ»Ô¡Ê6µéÃÏ¡Ë¤Ï6%¤Ê¤É¤ÈÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µéÃÏ¶èÊ¬¤Î¤Ê¤¤ÃÏ°è¤â¤¢¤ë¡Ê0%¡Ë¡£
ÃÝÆâ¸µÈ½»ö¤Ï2021Ç¯4·î¡¢Ì¾¸Å²°¹âºÛ¤«¤éÄÅÃÏºÛ¤ËÌ±»öÉô¤ÎÉôÁí³ç¡ÊÌ±»öÉô¤Î¥È¥Ã¥×¤ÎºÛÈ½Ä¹¡Ë¤È¤·¤Æ°ÛÆ°¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖÃÏ°è¼êÅö¡×¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤¿¡Ê15%¤«¤é6%¤Ø¡Ë¡£
Ì¾¸Å²°¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÂçÉý¤Ê¼ýÆþ¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¡Ú¿ÞÉ½1¡Û»²¾È¡Ë¡£
ÃÝÆâ¸µÈ½»ö¤Ï¡¢ÃÏ°è¼êÅö¤¬·ûË¡80¾ò2¹à¤Î¡ÖÊó½·¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¼çÄ¥¤·¡¢°ÛÆ°¸å3Ç¯Ê¬¤Î¡ÖÃÏ°è¼êÅö¤Îº¹³Û¡×238Ëü7535±ß¤Ê¤É¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê¹ÔÀ¯»ö·ïÁÊ¾ÙË¡4¾ò»²¾È¡Ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Èï¹ð¤Ç¤¢¤ë¹ñ¤Ï¡¢·ûË¡80¾ò2¹à¤Î¡ÖÊó½·¡×¤Ï¡Ö°ìÄê¤ÎÌòÌ³¤ÎµëÉÕ¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÈ¿ÂÐµëÉÕ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î²ò¼á¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²ò¼á¤òÁ°Äó¤È¤·¡¢ÃÏ°è¼êÅö¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÌ±´Ö¤ÎÄÂ¶â¿å½à¤ò´ðÁÃ¤È¤·¡¢Åö³ºÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÊª²ÁÅù¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡×¡Ê°ìÈÌ¿¦µëÍ¿Ë¡11¾ò¤Î3Âè1¹à»²¾È¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾åµ¡ÖÊó½·¡×¤Ë¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ýÆ¬ÊÛÏÀ´üÆü¸å¤ÎÊó¹ð½¸²ñ¤Ç¡¢¸¶¹ðÊÛ¸îÃÄ¤Îã·Æ£¾°ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢Èï¹ð¤Î¾åµÈ¿ÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
ã·Æ£ÊÛ¸î»Î¡§¡Ö¹ñ¤ÎÈ¿ÏÀ¤Ï¡¢·Á¼°¤Î¤ß¤Ç¼ÂÂÎ¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£ÃÏ°è¼êÅö¤¬¡ØÊª²Á¿å½à¡¦ÄÂ¶â¿å½à¤ÎÃÏ°è³Êº¹¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡Ù¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢Êó½·³Û¤Î0%～20%¤È¤¤¤¦º¹¤ÏÂç¤¤¹¤®¤ë¡£
¡ØÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÌ±´Ö¤ÎÄÂ¶â¿å½à¡Ù¤Ï²¿¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¬ÂÅÅö¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼Â¼ÁÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×»»Äêº¬µò¤¬¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×
ÃÝÆâ¸µÈ½»ö¤Ï¡¢ÃÏ°è¼êÅö¤ÎÀßÄê¤Î¤¢¤êÊý¤¬°ìÈÌ¿¦µëÍ¿Ë¡¤ÎÄê¤á¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÃÝÆâ¸µÈ½»ö¡§¡Ö¡ÊÈï¹ðÂ¦¤¬¼çÄ¥¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë°ìÈÌ¿¦µëÍ¿Ë¡11¾ò¤Î3Âè1¹à¤Ï¡¢ÃÏ°è¼êÅö¤Ï¡ØÌ±´Ö¤ÎÄÂ¶â¿å½à¡Ù¤ò´ðÁÃ¤È¤·¡ØÊª²Á¡ÙÅù¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢ÌÀ³Î¤ËÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¹ñÂ¦¤ÎÈ¿ÏÀ¤Ï¤³¤ÎË¡Î§¤ÎÄê¤á¤ËÂ§¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡ØÊª²Á¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ØÊª²Á¤¬ÄÂ¶â¿å½à¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÍðË½¤ÊÍý¶þ¤ÇÊÒ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÔ²ñ¤ÈÃÏÊý¤Ç³Êº¹¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï½»µï¤ÎÄÂÎÁÁê¾ì¤À¤¬¡¢¡Ê¤½¤ì¤Ï½»µï¼êÅö¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡ËÃÏ°è¼êÅö¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤À¡£Åìµþ23¶è¤ÎÊª²Á¤¬Â¾¤ÎÃÏ°è¤è¤ê20%¤â¹â¤¤¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¡Ê°ìÈÌ¿¦µëÍ¿Ë¡¤Î¾òÊ¸¤É¤ª¤ê¡Ë¡ØÊª²Á¡Ù¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Î³Êº¹¤ÏÀµÅö²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡×
¤Þ¤¿¡¢½àÈ÷½ñÌÌ¤òµ¯°Æ¤·¤¿¿·³¤ÁïÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è¼êÅö¤Î»»Äêº¬µò¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¿·³¤ÊÛ¸î»Î¡§¡Ö»²¹Í»ñÎÁ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿ôÃÍ¤¬¤É¤³¤Î´ë¶È¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤Î´ë¶È¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤µ¤¨¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Ç¤ÏÆ©ÌÀÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¹çÍýÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤éÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¸å¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃúÇ«¤ËÈ¿ÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤¼¡Öµï½»ÃÏ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶ÐÌ³ÃÏ¡×´ð½à¤Ê¤Î¤«
ÃÏ°è¼êÅö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µï½»ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶ÐÌ³ÃÏ¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¹çÍýÀ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÊó¹ð½¸²ñ»²²Ã¼Ô¤«¤é¤â¡¢¡Ö°ìÈÌ¹ñÌ±¤«¤é¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÃÝÆâ¸µÈ½»ö¡§¡Ö½»µï¼êÅö¤âÄÌ¶Ð¼êÅö¤âµï½»ÃÏ¤Î½»½ê¤¬´ð½à¤À¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÃÏ°è¼êÅö¤Î¤ß¶ÐÌ³ÃÏ¤¬´ð½à¤Ê¤Î¤«¡¢¹ñ²È¸øÌ³°÷¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£
Åìµþ¤Î³°¤ì¤Ë½»¤ó¤ÇÅìµþ23¶è¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë´±Î½¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃÏ°è¼êÅö¤¬20%¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢µÕ¤Ë¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ëµï½»¤·¤ÆÃÏÊý¤ØÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¶ÐÌ³ÃÏ¤ÎÄã¤¤ÃÏ°è¼êÅö¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
»ä¤¬¤½¤ÎÅµ·¿¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¡ÊÄóÁÊÅö»þ15%¡Ë¤Ë½»¤ó¤ÇÄÅ¡ÊÆ±6%¡Ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÅ¤ÎÊª²Á¤ÏÌ¾¸Å²°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡ÊÅÅ¼Ö¤ÎËÜ¿ô¤¬¤¤ï¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¯ÆÃµÞÎó¼Ö¤Ë¾è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡ËÆÃµÞÎÁ¶â¤Ï¼«Ê¢¤À¤Ã¤¿¡£ÍýÉÔ¿Ô¤È¤¤¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×
¤Ê¤ª¡¢ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤ÎÃÏ°è¼êÅö¤â¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¼êÅö¤Î³Êº¹¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ÃÏ°è¼êÅö¤¬¤Ê¤¤»ÔÄ®Â¼¤äÄã¤¤»ÔÄ®Â¼¤Ç¡¢´Ç¸î»ÕÅù¤ÎºÎÍÑÆñ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2023Ç¯12·î¤Ë¼¢²ì¸©¶á¹¾È¬È¨»Ô¤¬¡¢¹ñ²ñ¤ÈÀ¯ÉÜ¤Ë¡ÖÃÏÊý¸øÌ³°÷µëÍ¿¤ÎÃÏ°è¼êÅö¸«Ä¾¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«½ñ¡×¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ°è¼êÅö¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Â¾¤Î¡Ö¼êÅö¡×¤ÈÌ¾¤ÎÉÕ¤¯µëÉÕ¤ÈÈæ¤ÙÆÃ¼ì¤ÊÀ³Ê¤ò¤â¤Á¡¢¤½¤Î¹çÍýÀ¤Ëµ¿Ìä¤¬Äè¤µ¤ì¡¢¤«¤Ä¶ñÂÎÅª¤ÊÌäÂêÅÀ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÝÆâ¸µÈ½»ö¤Ï¡¢ÃÏ°è¼êÅö¤¬¡ÖºÇ¹âºÛ»öÌ³Áí¶É¤¬¿Í»öº¹ÊÌ¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ËÅÔ¹ç¤¬¤¤¤¤À©ÅÙ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÃÝÆâ¸µÈ½»ö¡§¡Öµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ºÛÈ½´±¤òÃÏÊý¤ÎºÛÈ½½ê¤ËÉëÇ¤¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÉ½¸þ¤¤Ï¾º¿Ê¤Ç¡ØÊó½·¡Ù¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡Ë¤½¤ÎºÛÈ½´±¤ÎÃÏ°è¼êÅö¤òºÇÂç¤Ç20%¤«¤é0%¤Ë²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¼Â¼ÁÅª¤Êº¹ÊÌ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ¹âºÛ»öÌ³Áí¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼êÃÊ¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¹¥ÅÔ¹ç¤À¡×µÒ´ÑÅª¿ôÃÍ¤Ç¤ß¤ë¡Ö¾º¿Ê¡¦¾ºµëº¹ÊÌ¡×
ËÜ·ïÁÊ¾Ù¤ÇÃÝÆâ¸µÈ½»ö¤Ï¡¢ÃÏ°è¼êÅö¤ÎÌäÂê¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¿È¤¬ºßÇ¤Ãæ¤Ë¼õ¤±¤¿¤È¤¹¤ë¡Ö¾º¿Ê¡¦¾ºµëº¹ÊÌ¡×¤òÍýÍ³¤È¤·¤¿¹ñ²ÈÇå½þÀÁµá¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¹ñ²ÈÇå½þË¡1¾ò1¹à»²¾È¡Ë¡£
Á°Äó¤È¤·¤Æ¡¢ºÛÈ½´±¤ÎÊó½·³Û¤Ï¡Ö¹æÊð¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë³¬µé¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºÇ¹âºÛÈ½½êÄ¹´±¡×¡ÖºÇ¹âºÛÈ½»ö¡×¡Ö¹âÅùºÛÈ½½êÄ¹´±¡×¡ÊÅìµþ¤È¤½¤ÎÂ¾¤È¤Ç¶èÊÌ¡Ë¤¬ÊÌ³Ê¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÏÈ½»ö1¹æ～8¹æ¡¢È½»öÊä1¹æ～12¹æ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ú¿ÞÉ½2¡Û»²¾È¡Ë¡£
¡Ö¹æÊð¡×¤ÈÌò¿¦¤È¤Î¸·Ì©¤ÊÂÐ±þ´Ø·¸¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¸¶¹ð¤Î¼çÄ¥¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤ÎÌò¿¦¤´¤È¤Î¿Í¿ô¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¡ÖÈ½»ö1¹æ¡×¤¬¡Ö¹âÅùºÛÈ½½ê¤ÎÉôÁí³çÈ½»ö¡×¤È¡ÖÃÏÊýºÛÈ½½ê¡¦²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Î½êÄ¹¡×¤ËÁêÅö¡¢¡ÖÈ½»ö2¹æ¡×¤¬¡ÖÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ÎÉôÁí³çÈ½»ö¡×¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î·Ð¸³¼Ô¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÃÝÆâ¸µÈ½»ö¤Ï2014Ç¯4·î¤Ë¡ÖÈ½»ö3¹æ¡×¤Ë¾ºµë¤·¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¡¢10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¾ºµë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª¤Î¿¦°Ì¤Ï¡ÖÄÅÃÏºÛ¤ÎÌ±»öÉô¤ÎÉôÁí³çÈ½»ö¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°½Ò¤ÎÂÐ±þ´Ø·¸¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤ª¤ª¤à¤Í¡ÖÈ½»ö2¹æ¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÝÆâ¸µÈ½»ö¤Î»ÊË¡½¤½¬Æ±´ü¡Ê39´ü¡Ë¤Ï¡¢µîÇ¯6·îËöÆü»þÅÀ¤Ç¸½¿¦¤ÎºÛÈ½´±¤¬ÃÝÆâ¸µÈ½»ö¤ò´Þ¤á19Ì¾¡£¤½¤Î¤¦¤Á17Ì¾¡ÊÊÛ¸î»ÎÇ¤´±¼Ô2Ì¾¤ò´Þ¤à¡Ë¤¬¡¢¹âºÛÄ¹´±¡¢¹âºÛ¤ÎÉôÁí³ç¡¢¹âºÛ»ÙÉôÄ¹¡¢ÃÎºâ¹âºÛ½êÄ¹¡¢ÃÏºÛ½êÄ¹¡¢²ÈºÛ½êÄ¹¡¢»ÊË¡¸¦½¤½êÄ¹¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¾å½Ò¤ÎÂÐ±þ´Ø·¸¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÈ½»ö1¹æ¡×¤Ê¤¤¤·¤Ï¡ÖÈ½»ö2¹æ¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÊÛ¸î»Î¤Îµ¿Ç°¡ÖÍÇ½¤ÇÉ¾È½¤Î¹â¤¤ºÛÈ½´±¤¬¡¢¤Ê¤¼¡©¡×
¸¶¹ðÂ¦¤Ï¡¢°Ê¾å¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÅö¤Êº¹ÊÌ¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Èï¹ðÂ¦¤Ï¡¢ÅúÊÛ½ñ¡¦½àÈ÷½ñÌÌ¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¾ºµë¡¦¾º³Ê¤Î´ð½à¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊÛ¸î»ÎÇ¤´±¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÊÃæÎ¬¡ËÈ½»ö3¹æ°Ê¾å¤Ø¤Î¾ºµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·Ð¸³Ç¯¿ô¤Î¤Û¤«¡¢¥Ý¥¹¥È¤ä¶ÐÌ³¾õ¶·Åù¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢³Æ¹âÅùºÛÈ½½ê¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤ÎºÛÈ½´±²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤ë¡×
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶¹ðÊÛ¸îÃÄ¤ÎÁê¸¶·ò¸ãÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡Ö¼êÂ³¤¤ÎÀâÌÀ¤ò·Á¼°Åª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼Â¼Á¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈï¹ð¤ÎÂè°ì½àÈ÷½ñÌÌ¤Ë¤è¤ëÇ§ÈÝ¤ÎÊä½¼¤Ë¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿ôÃÍ¤ò´ð¤Ëµ¿Ç°¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Áê¸¶ÊÛ¸î»Î¡§¡ÖÃÝÆâ¸µÈ½»ö¤ÈÆ±´ü¡Ê½¤½¬39´ü¡Ë°ÊÁ°¤Î¸½¿¦È½»ö¤Ï32Ì¾¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤½¤ÎÁ´°÷¤¬È½»ö1¹æ¡¦2¹æ¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
ÃÝÆâ¸µÈ½»ö¤ÎÉ¾²Á¤¬Â¾¤ÎºÛÈ½´±¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤º¤ÐÈ´¤±¤ÆÄã¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤ÎÁêÅö½ÅÂç¤Ê»ö¾ð¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÉÔÅö¤Êº¹ÊÌ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×
ã·Æ£ÊÛ¸î»Î¤â¡¢ÊÛ¸î»Î¤«¤é¤ß¤¿ºÛÈ½´±ºßÇ¤Ãæ¤ÎÃÝÆâ¸µÈ½»ö¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¾¤·¤¿¾å¤Ç¡¢µ¿Ç°¤ò¼¨¤¹¡£
ã·Æ£ÊÛ¸î»Î¡§¡ÖÃÝÆâÈ½»ö¤ÏÊÛ¸î»Î¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤ß¤Æ¤â¡Ê¾¡ÁÊ¤Ç¤âÇÔÁÊ¤Ç¤â¡ËÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ½·è¤ò½ñ¤¯ºÛÈ½´±¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÝÆâÈ½»ö¤¬ÃÏºÛ¤Ç½ñ¤¤¤¿È½·è¤Ï¡¢¹âºÛ¤Ç¤â°Ý»ý¤µ¤ì¤ëÈæÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÝÆâÈ½»ö¤Ï»Å»ö¤¬Áá¤¯¡¢ÃÝÆâÈ½»ö¤¬ÉëÇ¤¤·¤¿ºÛÈ½½ê¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂÚÎ±¤·¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ºÛÈ½´±¤È¤ÎÉ¾È½¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢µëÎÁ¤ò¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡¢¹âÅùºÛÈ½½ê¤ÎÉôÁí³ç¤Ë¤â¾º³Ê¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÍÇ½¤ÊºÛÈ½´±¤¬¤Ê¤¼¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÃæ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¼¡²ó¡¢Âè5²ó´üÆü¤Ï2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë14»þ¤«¤éÌ¾¸Å²°ÃÏºÛ¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£