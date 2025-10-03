¥í¥ó¥É¥ó¤Ï¤¤¤«¤Ë²»³Ú¤ò¡ÖÀ¯ºö¡×¤Ë¤·¤¿¤«¡©¡¡ÆüËÜ¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤ë¤«
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¡¢²»³Ú¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¤Þ¤Á¤ª¤³¤·¤Î»î¤ß¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Ï¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë°Íµò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤òÆø¤ï¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÊë¤é¤·¤È²»³Ú¤¬¤É¤ì¤Û¤É³¹¤Ëº¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬»Ä¤ë¡£
2010Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¤ä´Ñ¸÷¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤«¤é¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²»³Ú¤òÅÔ»Ô¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢·ÐºÑ¡¢¶µ°é¡¢ÅÔ»Ô·×²è¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÀ¯ºöÊ¬Ìî¤Ë°Õ¿ÞÅª¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¡×¤Î¹½ÁÛ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ø¤È¹¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¼ÂÁ©¤òÀèÆ³¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢²»³ÚÅÔ»Ô¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¥·¡¼¡×¤Î¥·¥§¥¤¥ó¡¦¥·¥ã¥Ô¥í¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¡×¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ãø½ñ¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¤ÇÊë¤é¤½¤¦¡§²»³Ú¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¿·¤¿¤ÊÅÔ»ÔÀ¯ºö¡Ù¤¬¤³¤Î¤¿¤ÓÆüËÜ¸ìÌõ¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¥Ö¥Ã¥¯¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥§¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼èºà¤·¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤¬¡¢2010Ç¯Âå¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤É¤¦¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¡×¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«ÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£
²»³Ú¤ò¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤¹¤ë¶ñÂÎºö
¨¡¤¢¤Ê¤¿¤¬Ãø¤·¤¿¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¤ÇÊë¤é¤½¤¦¡§²»³Ú¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¿·¤¿¤ÊÅÔ»ÔÀ¯ºö¡Ù¤Ï2010Ç¯Âå¤Î¡É¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¡É»×ÁÛ¤Î¼ÂÁ©¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢º£¤âÍ¸ú¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Û¤Ü¼ê¤Ä¤«¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÍ°ÕµÁ¤ÊËÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¤¬Âª¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤é10Ç¯¶á¤¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥·¥§¥¤¥ó¡§¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤³¤Î10Ç¯¤ÇÌÀ³Î¤Ë²ÃÂ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¥í¥ó¥É¥ó»ÔÄ¹¼¼¤ÎÊ¸²½¥Á¡¼¥à¤Ë´Ø¤ï¤ê»Ï¤á¤¿º¢¤Ï8¿Í¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï40¿Íµ¬ÌÏ¡£²»³Ú¡¢¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡¢²»³Ú¶µ°é¤Ê¤É¤ËÀìÇ¤¥Á¡¼¥à¤¬¤Ç¤¡¢À¯ºö¡¦Åê»ñ¡¦¼ÂÌ³¤Ë³ä¤¯¥ê¥½¡¼¥¹¤¬³ÊÃÊ¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢»ä¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î°Æ·ï¤òÃæ¿´¤ËÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï¡É¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡ÉÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤âÊ¸²½¤ä²»³Ú¤Ë¤³¤ì¤Û¤ÉÀ¯ºö¡¦Åê»ñ¡¦»þ´Ö¤òÅê¤¸¤ëÂçÅÔ»Ô¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡Ö²»³Ú¡áÅÔ»Ô¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¥·¥§¥¤¥ó¡§»ä¤¿¤Á¤Ï²»³Ú¤ò¡ÉÎã³°¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÔ»Ô¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ°·¤¦¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥ó¥É¥ó¥×¥é¥ó¡ÊÁ´»Ô·×²è¡Ë¤«¤é³Æ¥Ü¥í¥¦¡Ê¶è¡Ë¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥×¥é¥ó¡¢¤µ¤é¤ËNPPF¡ÊÊÔÃí¡§¹ñ²È·×²èÏÈÁÈ¡£¹ñÁ´ÂÎ¤Î³«È¯·×²è¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¡Ë¤Ø¤ÈÂ³¤¯Â¿ÁØ¤Î·×²èÂÎ·Ï¤Ë¡¢²»³Ú¤Î¸À¸ì¤òËä¤á¹þ¤à¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ËÜ¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡Ö²»³Ú¤Ï¿åÆ»¤ä¤´¤ß¼ý½¸¤ÈÆ±¤¸ÅÔ»Ô¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤¤¤¦Àß·×»×ÁÛ¤Î¼ÂÁõ¤Ç¤¹¡£·×²è¸À¸ì¤¬Â·¤¦¤È¡¢À¯¼£¤ä¿Í»ö¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÈ½ÃÇ¤¬¤Ö¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¨¡¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÏÅìµþÅÔ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥·¥§¥¤¥ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ÔÄ¹¼¼¤¬Á´ÂÎ¤ò¸«¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î·×²è¡¦Ê¸²½¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ï33¤Î¥Ü¥í¥¦¡Ê¶è¡Ë¤¬½ê´É¤·¤Þ¤¹¡£»ÔÄ¹¼¼¤ÎË¡Åª¸¢¸Â¤ÏÂç¤¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³10Ç¯¤ÇÂ¿¤¯¤Î¶è¤¬Ê¸²½»Ù±ç¤ÎÀ¯ºö¤È³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¤ªÌò½êÆÃÍ¤Î¡Ö½Ä³ä¤ê¡×¤ò¤É¤¦±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥§¥¤¥ó¡§Í×¤Ï²£ÃÇ¤Î¡É¾ì¡É¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£²»³Ú¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÀ¯ºö°Ñ°÷²ñ¡¢¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î¥Á¡¼¥à¡¢Äê´üÅª¤Ê¡É²»³Ú´Æºº¡É¤Ê¤É¡¢·×²è¡ÁµöÇ§²Ä¡Á±¿ÍÑ¡Á·×Â¬¤Î¥ë¡¼¥×¤ò²ó¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£½ñÀÒ¤Ç¤â¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÀ®²Ì¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±¿ÍÑ¤Ë½É¤ê¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤ò¡Ö¿å¤Î¤è¤¦¤Ë¡×½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÇÛ´É¿Þ¡áÀ©ÅÙÀß·×¤È¡¢¥á¡¼¥¿¡¼¡áKPI¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥·¥§¥¤¥ó¡¦¥·¥ã¥Ô¥í¡ÃSound DiplomacyÁÏÀß¼Ô¡¿¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡£ÅÔ»Ô¤ä¾ì½ê¤Ë¤ª¤±¤ë²»³Ú¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¤·¤¤¹Í¤¨Êý¤òÄêµÁ¤·¡¢¤½¤ì¤òÄÌ¤¸¤Æ130°Ê¾å¤ÎÅÔ»Ô¤ä¾ì½ê¤Ë²»³Ú¤ÈÊ¸²½¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë
¥¤¥®¥ê¥¹¡¢½Ð¿§¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£À¯ºö
¨¡¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï¡¢2005¡Á2015Ç¯¤Ë¥é¥¤¥ô¡¦¥ô¥§¥Ë¥å¡¼¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊÄÅ¹¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢»Ô¤ÎÀ¯ºöÂÐ±þ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥§¥¤¥ó¡§±Ñ¹ñ¤Ë¤Ï¸øÅª¤ÊÊ¸²½Åê»ñ¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ô¤¬ÌµÎÁ¥Õ¥§¥¹¤ò¿ôÂ¿¤¯ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ê¸²½¤òÂº½Å¤¹¤ëµ¤É÷¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÅÔ»Ô·×²è¤äµ¬À©¤ËÁÈ¤ß¹þ¤àÏÈÁÈ¤ß¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÄÅ¹¤ÎÏ¢º¿¤ÇÌäÂê¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¡¢Åö»þ¤Î¥Ü¥ê¥¹¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»ÔÄ¹¤Î²¼¤Ç½éÆ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½Ê¸²½Ã´ÅöÉû»ÔÄ¹¤ÏÅö»þ¤âÊ¸²½ÉôÌç¤òÎ¨¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯¸¢¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¹ÔÀ¯¤Î¡É¼´¡É¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡²»³Ú»ÜÀß¤Ë´Ø¤·¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÀ©ÅÙ¾å¤Î²ÝÂê¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¡©
¥·¥§¥¤¥ó¡§3¤Äµó¤²¤Þ¤¹¡£1) Ë¡¤Ï¹ñ¤¬°ì¸µ½ê´É¡Ê²¤½£¤ÇºÇ¤âÃæ±û½¸¸¢Åª¡Ë¡£2) ¼ÂÁõ¤Ï33¶è¤¬Ã´¤¦¡£3) ÅÔ»Ô·×²è¡Ê¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ë¤È±Ä¶Èµö²Ä¡Ê¥é¥¤¥»¥ó¥·¥ó¥°¡Ë¤¬ÊÌÉô¶É¤ÇÂÐÏÃ¤¬¼å¤¤¡£Á´¹ñ¥ë¡¼¥ë¤¬¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢¶è¤¬²¼¤Ç¼ÂÁõ¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤ò»ÔÄ¹¼¼¤¬Ä´À°¤¹¤ë¡£¤³¤Î¹½Â¤ÅªÃÇÀä¤¬Ëà»¤¤òÀ¸¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¤½¤ÎÃÇÀä¤òËä¤á¤ë°ìºö¤¬¡¢ËÜ¤Ë¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊAoC¡Ë¡É¤Ç¤·¤¿¡£
¥·¥§¥¤¥ó¡§µ¯¸»¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¤Ç¤¹¡£AoC¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡ÖÀè¤Ë¤¢¤ëÍÑÅÓ¤Ë¸å¤«¤éÍè¤ëÍÑÅÓ¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¾ì¹ç¡¢¸å¤«¤éÍè¤ëÂ¦¤¬ÂÐºö¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£19À¤µª¤Î¹©¾ìÁû²»¤ä²ÈÃÜ½µ¤¤Îµ¬À©¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Þ¤¹¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¥×¥é¥ó¤Î¤Ê¤«¤ÎÊ¸²½¾ò¹à¤ò³È½¼¤¹¤ë·Á¤ÇÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥ó¥½¥ó´ü¤Ï1¥Ú¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥µ¥Ç¥£¥¯¡¦¥«¡¼¥ó»ÔÄ¹´ü¤Ë¤Ï4¡Á6¥Ú¡¼¥¸¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¡¢33¶è¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥×¥é¥ó¤¬¤½¤ì¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ëÎ®¤ì¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Î¤Á¤ËNPPF¡Ê¹ñ²È·×²èÏÈÁÈ¡Ë¤Ë¤â¡Ö¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡×¤È¤·¤ÆÁÞÆþ¤µ¤ì¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡¢ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤âÄÉ¿ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¶ñÂÎÅª¤Ë²»³Ú»ÜÀß¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÍýÇ°¤ò¸½¾ì¤Çµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤Î¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥·¥§¥¤¥ó¡§Îã¤¨¤Ð¡¢¿·¤¿¤Ê¥ô¥§¥Ë¥å¡¼¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤ëºÝ¡¢¿ÞÌÌ¤ÈÄ´Ã£¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼×²»Åùµé¤Î»Ø¿Ë²½¡¢µ¡³£¼¼¤äÇÓµ¤¡¦¿¶Æ°¸»¤ÎÇÛÃÖ¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Î¸þ¤¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢Àß·×¡¦¿³ºº¡¦´ÆÍý¤Î¹©Äø¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÇÆþµï¸å¤Î¶ì¾ð¤òÍÞ¤¨¡¢¥ô¥§¥Ë¥å¡¼¤Î·ÑÂ³À¤È¡Ö¼Á¤ÎÎÉ¤¤µï½»´Ä¶¡×¤òÆ±»þ¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£AoC¤Ï¡ÉÃ¯¤ÎÉéÃ´¤«¡É¤ÎµÄÏÀ¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂÌ³¤ËËÝÌõ¤¹¤ë¤Û¤ÉÍø³²¤Î¾×ÆÍ¤Ï»öÁ°¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Ï«Æ¯ÅÞÀ¯¸¢²¼¤Ç¤ÎÀ©ÅÙ²þÊÔ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤«¤éË¡¤Ø¤Î³Ê¾å¤²¤òÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ°é¤È¼þÃÎ¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÀ°¤Ã¤¿Îã¤Ï±Ñ¹ñ¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¨¡¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥ô¥§¥Ë¥å¡¼¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁ°¿Ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥·¥§¥¤¥ó¡§¡ÖÄêµÁ¡×¤¬À¯ºö¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£±Ñ¹ñ¤Ç¡ÉGrassroots Music Venue¡É¤È¤¤¤¦ÄêµÁ¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢ÀÇÀ©·Ú¸º¡¢²ÈÄÂ¡¦»ö¶È»Ù±ç¡¢·×²è¾å¤ÎÊÝ¸î¤ÎÂÐ¾Ý¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤ò¼é¤ë¤Î¤«¤ò¸À¸ì²½¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¹ÔÀ¯¤ÎÎó¤Ë¡É²»³Ú¡É¤¬³ä¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Grassroots Music Venues¤òÊÝ¸î¡¢³ÎÊÝ¡¢²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËMusic Venue Trust¡ÊMVT¡Ë¤âÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡Âçµ¬ÌÏ²ñ¾ì¤Î¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç¤Ë¤Ä¤1¥Ý¥ó¥É¤òMVT¤Øµò½Ð¤¹¤ë¥¹¥¡¼¥à¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥¤¥ó¡§¸½ºß¤ÏÇ¤°Õ¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤Ï»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë¡¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢²ñ¾ì¡¢¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÆ³Æþ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¤¬»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¤¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂ¦¤ÎÁªÂò¤Ç¿Ê¤à¥±¡¼¥¹¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆË¡Î§²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç¤ÏÊ¸²½´ð¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¹ñ¤Ï¡Ö¼Ò²ñÅªµ¬ÈÏ²½¡×¤«¤éË¡Äê²½¤Ø¡¢¤½¤Î¹ç°Õ¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤ë²áÅÏ´ü¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡2025Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥·¡¼¥ó¤ò¾Î¤¨¤ë²£ÃÇ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖLondon Creates¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¸òÄÌ¶É¡ÊTfL¡Ë¤Ï»ÔÆâ¤Î179¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¤Ê¥ô¥§¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÊÌÈÇÃÏ²¼Å´¥Þ¥Ã¥×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥·¥§¥¤¥ó¡§»ä¤ÎºßÀÒ»þ¤«¤é¹½ÁÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤ÏÎ¥Ç¤¸å¤Ç¡¢»Ô¤Î²»³ÚÃ´Åö¤ÎÆ±Î½¤¬¼çÆ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Ã¥×¤Ï¥¬¥¤¥É¤ËÎ±¤á¤º¡¢ÍèË¬Æ°Àþ¡¢¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡¢¸òÄÌ¡¦°ÂÁ´¡¢¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÈÀÜÂ³¤·¤¿¡ÉÀ¯ºö¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¡É¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢°Õ»×·èÄê¤¬Â®¤¯¡¢»î¹Ôºø¸í¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ñÀÒ¤Ç¤¤¤¦¡Ö¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¡ÊÊÔÃí¡§²»³Ú¥ô¥§¥Ë¥å¡¼¡¢³Ú´ï²°¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤É²»³Ú´ØÏ¢¤Î»ÜÀß¤òÃÏ¿Þ²½¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤ò±¿ÍÑ¤Ë¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö²»³Ú¤ÏÅÔ»Ô¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤À¡ªSound Diplomacy¤Ë³Ø¤Ö²»³Ú¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¡£¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñÂåÉ½Íý»ö¤Îã·Æ£µ®¹°»á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²»³Ú¤ÈÅÔ»Ô¤Ë´Ø¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿µÄÏÀ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿
¨¡¤¢¤Ê¤¿¤¬·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤¬Â¾ÅÔ»Ô¤ØÇÈµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥·¥§¥¤¥ó¡§»ä¤Ï¡ÉÂç¤¤Êµ¡³£¤Î°ìÉô¡É¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤¬¥«¥¿¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÔ»Ô¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ï¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥·¥«¥´¡¢¥·¥¢¥È¥ë¤Ê¤É¤ÎÀè¹Ô»öÎã¤«¤éÂ¿¤¯¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸ùÀÓ¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢ºÇ½é¤ËËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤³5¡Á10Ç¯¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤¬²»³ÚÀ¯ºö¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡¢ÀìÇ¤¥Á¡¼¥à¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¡¢10ÅÔ»Ô°Ê¾å¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤É¤ÎÅÔ»Ô¤â¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£ÄêµÁ¢ª²Ä»ë²½¢ª¹ç°Õ¢ªÀ©ÅÙ²½¢ª±¿ÍÑ¢ª·×Â¬¢ª¹¹¿·¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¡¢ÅÔ»Ô¤Îµ¬ÌÏ¤äÊ¸²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¨¡ºòÇ¯½©¤Ë8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤É¤ó¤è¤ê¤·¤¿³¹¤Î·Ê¿§¤¬°ìÊÑ¤·¡¢¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö°ìÊý¤Ç¡¢Aviva Studios¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÊ¸²½»ÜÀß¤âÀ°È÷¤µ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë³¹Á´ÂÎ¤¬ÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²»³Ú¤¬¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¥·¥§¥¤¥ó¡§»ä¤â»Ô¤Î²»³ÚÀïÎ¬¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ð¡¼¥Ê¥à»ÔÄ¹¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ç²»³ÚÉ¾µÄ²ñ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢±Ñ¹ñºÇÂç¤Î¥¢¥ê¡¼¥ÊCo-op Live¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê¸²½¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¶¯¤¤²»³Ú°ä»º¤ò·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ°·¤¤¤Ä¤Ä¡¢¿·¤·¤¤ÇÈ¤Ë¤âÅê»ñ¤¹¤ë¡ÉÎ¾ÎØ¡É¤ÎÂÐÏÃ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉËÌÉô¤ÈÆîÉô¤Î·ÐºÑ³Êº¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤Ø¤ÎÅê»ñÁý²Ã¤ä¡¢BBC¤ÎµòÅÀ¤¬¥µ¥ë¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤³¤È¤â¾ÝÄ§Åª¤Ç¤¹¡£¥í¥ó¥É¥ó¤è¤ê½»¥³¥¹¥È¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÎÍ¾Çò¤òÀ¸¤ß¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¥·¥Æ¥£¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·×²è¡¢²»³Ú¡ß¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÏ¢·È¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Âçºå»Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤ä¡¢9·î¤Ë¤Ï50²óÌÜ¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤Î¥¢¡¼¥¦¥§¥ëÀî±è¤¤¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿Aviva Studios¡£²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤«¤é±é·à¡¢Å¸¼¨¤Þ¤ÇÂ¿ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÀß·×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÅÔ»ÔºÆÀ¸¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¤Î¤Ï¤¸¤áÊý
¨¡AI¤Ï²»³Ú¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë²¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£±Ñ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÊTDM¡ËÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¸«²ò¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥§¥¤¥ó¡§Î©¾ì¤ÏÌÀ²÷¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í´Ö¤ÎÁÏÂ¤À¤Ø¤Î·É°Õ¤È¡¢ÀµÅö¤Êµ¢Â°¡¦ÂÐ²Á¡×¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤Ç¤¹¡£AI¤ÎÍøÊØÀ¤Ï´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌµÃÇ³Ø½¬¤äÅðÍÑ¤Î¾å¤ËÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¡£AI¤Ï¡É»ºÃÏ¡Ê¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ë¡É¤Î²ÁÃÍ¤òÆ¿Ì¾²½¡¦´õÇö²½¤·¤ä¤¹¤¤¡£¿©¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥¢¥È¥ì¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ë»ºÃÏ¤¬²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ë¡¢²»³Ú¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ò¼êÊü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¥Æ¥¥¹¥È¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë´²ÍÆ¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡ÖÉÔËþ¡×¤Ç¤¹¡£¾®¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢EUÎ¥Ã¦¤Ç¼«¤éÁªÂò»è¤ò¶¹¤á¤¿±Ñ¹ñ¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Æ¥Ã¥¯´ë¶ÈÍ³Íè¤ÎÀ®Ä¹¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¹ñ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¥£¥Æ¥£¤ËÅê»ñ¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¸ýµ¬ÌÏ¤ËÈæ¤·¤Æ¡¢²»³Ú¡¦Ê¸³Ø¡¦±Ç²è¤Ç±Ñ¹ñ¤Ï¶¯¤¤¹ñ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÈæ³ÓÍ¥°Ì¤ò¡¢³¤³°¥Æ¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÀÇ¹µ½ü¤äÆÃÎã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÏÂ¤À¤Ø¤Î¸øÀµ¤Êµ¢Â°¡¦Êó½·¤ÈÀ©ÅÙÀß·×¤Ç¿¤Ð¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤ÇÀ¯ÉÜÊý¿Ë¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¼ÂÌ³¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI»þÂå¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
¥·¥§¥¤¥ó¡§¤Þ¤º¡¢³Ø½¬¡¦À¸À®¥×¥í¥»¥¹¤ÎÆ©ÌÀ²½¤È¡¢¸¢Íø¼Ô¡¦ÃÏ°è¤Ø¤Î´Ô¸µ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥í¡¼¥«¥ëÍ³Íè¤ÎÁÏºî¤Ë¡ÉÇ§¾Ú¡¦É½¼¨¡Ê¥×¥í¥ô¥Ê¥ó¥¹¡Ë¡É¤òÍ¿¤¨¡¢´Ñ¸÷¡¦¶µ°é¡¦½õÀ®¡¦Ä´Ã£¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¡É¥Õ¥§¥¢¥È¥ì¡¼¥É·¿¡É¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£ÅÔ»ÔÀ¯ºö¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥ô¤ä¸øÎ©¶µ°é¤Î¶µºà¡¢¸ø¶¦Ä´Ã£¤Î²»¸»ÍøÍÑ¤Ê¤É¤Ë¡¢ÃÏ°èÍ³Íè¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÍ¥ÀèÏÈ¤ä¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÀß¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ¿Ì¾²½¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¥ª¥ê¥¸¥ó²ÁÃÍ¤òºÆ²Ä»ë²½¤·¡¢¼ý±×¤ÎµÕÎ®¡ÊÃÏ°è¤Ø¤ÎºÆÅê»ñ¡Ë¤òÀ©ÅÙ¤ÇÃ´ÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¡ÖSound Diplomacy¡×¤È±Ñ¹ñ¥ì¥³¡¼¥É»º¶È¶¨²ñ¡ÊBPI¡Ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú¶È³¦ÃÄÂÎ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥·¥§¥¤¥ó¡§ÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡É¥Ñ¥¤¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¡É¤³¤È¡£²»³Ú¤¬¤â¤Ã¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÀµÅö¤Ë¼ý±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÇÛÊ¬¤ÎºÙÌÜ¤Ï¶È³¦¤¬·è¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÅÔ»Ô¤È»º¶È¤¬¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¡É»ÅÁÈ¤ß¡É¤Å¤¯¤ê¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»³Ú¡É»º¶È¡É¤ÎKPI¡ÊºÆÀ¸¿ô¡¦ÈÇ¸¢¼ýÆþ¡Ë¤È¡¢ÅÔ»Ô¡É¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤ÎKPI¡Ê°ÜÆ°¡¦°ÂÁ´¡¦¶µ°é¡¦¸ÛÍÑ¡¦·ò¹¯¡Ë¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë¤Î¤¬°Ñ°÷²ñ¤ä²£ÃÇ¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤·¤ÆÄê´üÅª¤Ê¡É²»³Ú´Æºº¡É¤Ç¤¹¡£²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢ºâÀ¯¤äÅÚÃÏÍøÍÑÉô¶É¤òÆ°¤«¤¹¡É¶¦ÄÌÄÌ²ß¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡AoC¤äMVT¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Î±Ñ¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤È¸½¾ì¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÃ£¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥·¥§¥¤¥ó¡§°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡Ö¸À¸ì¤ÈÀß·×¤ÏÀ°¤¤¡¢¼ÂÁõ¤Ë´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¡×¤Ç¤¹¡£AoC¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·¡¢MVT¤Ø¤Îµò½Ð¤ÏÇ¤°Õ¤Ç³ÈÂç¡¢²ñ¾ì¤ÎÄêµÁ¤ÈÀÇÀ©¤âÁ°¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¡¢¿Íºà¡¦¶µ°é¡¦Ìë´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÄÌ¡¦°ÂÁ´±¿ÍÑ¤Þ¤Ç´Þ¤à¡É±¿ÍÑ¤ÎÊ¿½à²½¡É¤ËÎÏÅÀ¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÊýÊ¬¸¢Åª¤Ë¸«¤¨¤ë±Ñ¹ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¡¤Ï¶¯¤¤Ãæ±û½¸¸¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãæ±û¤ÎÀ©ÅÙ²þÊÔ¤ÈÃÏÊý¤Î¼ÂÁõ¤ò¤É¤¦Æ±´ü¤µ¤»¤ë¤«¤¬¸°¤Ç¤¹¡£
¨¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¥·¥§¥¤¥ó¡§¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¤Î»Ï¤áÊý¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£1) ¸ÀÍÕ¤òÂ·¤¨¤ë¡ÊÄêµÁ¡Ë¡¢2) ÃÏ¿Þ¤ËºÜ¤»¤ë¡Ê²Ä»ë²½¡Ë¡¢3) ¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¡ÊÀ©ÅÙ²½¡Ë¡¢4) ±¿ÍÑ¤·¤ÆÂ¬¤ë¡ÊKPI¡Ë¡¢5) Ä¾¤¹¡Ê¹¹¿·¡Ë¡£²»³Ú¤ò¡É¿å¡É¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¿åÏ©¤È¿å°µ¤òÀß·×¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¯ºö¤È¸À¸ì¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÇÛ´É¿Þ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¡×¤Ï¾Î¹æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ç°Õ·ÁÀ®¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤Î³¹¤Ç¤â¡¢º£Æü¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¤ÇÊë¤é¤½¤¦¡§²»³Ú¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¿·¤¿¤ÊÅÔ»ÔÀ¯ºö¡Ù¤Çµ¤µ¤ì¤¿¸å¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¼±Åª¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó»ÔÄ¹¼¼¤ÎÊ¸²½¥Á¡¼¥à¤¬8¿Í¤«¤é40¿Íµ¬ÌÏ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Á¥§¥ó¥¸¤ÎË¡À©²½¡¢Grassroots Music Venue¤ÎÄêµÁ³ÎÎ©¤Ê¤É¡¢¡Ö²»³Ú¤òÅÔ»Ô¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤àÀ©ÅÙÀß·×¤¬´°À®¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈà¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡ÖÄêµÁ¢ª²Ä»ë²½¢ªÀ©ÅÙ²½¢ª±¿ÍÑ¢ª·×Â¬¢ª¹¹¿·¡×¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ö¥ê¥¯¥¹¥È¥ó¤Ë¤¢¤ëÊ¸²½»ÜÀß¡ÖPop Brixton¡×¤Î²òÂÎ´íµ¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÄÊÌ»öÎã¤Ï¡¢À©ÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â·ÐºÑÅª»ýÂ³À¤ä³«È¯°µÎÏ¤ËÀä¤¨¤º¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ã¥Ô¥í¤¬¡Ö±¿ÍÑ¤Ë´À¤ò¤«¤¯ÃÊ³¬¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¸½ºß¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ëÁÏºî¤ÎÆ¿Ì¾²½¤äÃÏÊýÊ¬¸¢¤ÈÃæ±û½¸¸¢¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Û¤Ü¼ê¤Ä¤«¤º¡×¤ÎÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ®¸ù¤È²ÝÂê¤òÆ±»þ¤Ë³Ø¤Öµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
