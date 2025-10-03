Travis Japan、ニューアルバムより新曲「Disco Baby」を先行配信！ニュービジュアル＆ショートティザーも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Travis Japanが、12月3日にリリースする3rdアルバム（タイトル未定）より、新曲「Disco Baby」を10月27日に先行配信する。

■1970年代のディスコカルチャーを現代的に取り入れたダンスナンバー

「Disco Baby」は、1970年代のディスコカルチャーを現代的に取り入れたダンスナンバー。

10月3日に公開されたショートティザーでは、ディスコ化したパーティ会場を歩くTravis Japanの姿が映し出されている。ニュービジュアルも公開された。

「Disco Baby」が収録される3rdアルバムは、FC限定盤、初回T盤、初回J盤、通常盤の3形態で発売。

アルバムには、新曲を含む全15曲がラインナップ。3月にリリースした初ダブルAサイドCDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」、4月にリリースした映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』主題歌「Would You Like One?」の3曲を、6月に復帰した川島如恵留も含む7人バージョンで収録される。また、通常盤のみボーナストラックが収録される。

そして、FC限定盤には、特典ディスクとしてBlu-rayまたはDVDに加え、ユニット曲を収録したCD、そしてオリジナルデザインのグッズが封入。

初回T盤、初回J盤には、Video Clipやメイキング、バラエティコンテンツなどが収録された特典映像ディスクが付随。初回T盤、初回J盤に封入されるブックレット、ステッカーシート、トレカはそれぞれ衣装違いのデザインになる。

■リリース情報

2025.10.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Disco Baby」

2025.12.03 ON SALE

ALBUM『タイトル未定』

■関連リンク

Travis Japan 3rdアルバム特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/3rd_album

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/