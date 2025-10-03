Travis Japan、ニューアルバムより新曲「Disco Baby」を先行配信！ニュービジュアル＆ショートティザーも公開
Travis Japanが、12月3日にリリースする3rdアルバム（タイトル未定）より、新曲「Disco Baby」を10月27日に先行配信する。
■1970年代のディスコカルチャーを現代的に取り入れたダンスナンバー
「Disco Baby」は、1970年代のディスコカルチャーを現代的に取り入れたダンスナンバー。
10月3日に公開されたショートティザーでは、ディスコ化したパーティ会場を歩くTravis Japanの姿が映し出されている。ニュービジュアルも公開された。
「Disco Baby」が収録される3rdアルバムは、FC限定盤、初回T盤、初回J盤、通常盤の3形態で発売。
アルバムには、新曲を含む全15曲がラインナップ。3月にリリースした初ダブルAサイドCDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」、4月にリリースした映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』主題歌「Would You Like One?」の3曲を、6月に復帰した川島如恵留も含む7人バージョンで収録される。また、通常盤のみボーナストラックが収録される。
そして、FC限定盤には、特典ディスクとしてBlu-rayまたはDVDに加え、ユニット曲を収録したCD、そしてオリジナルデザインのグッズが封入。
初回T盤、初回J盤には、Video Clipやメイキング、バラエティコンテンツなどが収録された特典映像ディスクが付随。初回T盤、初回J盤に封入されるブックレット、ステッカーシート、トレカはそれぞれ衣装違いのデザインになる。
■リリース情報
2025.10.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Disco Baby」
2025.12.03 ON SALE
ALBUM『タイトル未定』
■関連リンク
Travis Japan 3rdアルバム特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/3rd_album
Travis Japan OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/60
https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/