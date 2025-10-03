価格の高騰が続いているコメについてです。



原因の1つと考えられているのが、販売するコメを集めるための競争が激化していることです。



農家などが出資する協同組合 JAは、「概算金」と呼ばれる一種の仮払い金を農家に渡してコメを集めています。



販売実績に応じて精算を行っていて、コメの売れ行きによってはプラス精算にも、マイナス精算にもなりうる、特殊な集荷システムといえます。



一方、商社などが行っているのが一括払いでの買い取りです。





■農家にとっては収入増期待…一方で懸念も

農家にとってはマイナス精算となるリスクがなく、概算金を上回るような額が提示されるため、近年、集荷量を増やしています。概算金をめぐっては、あるJAの累積赤字の問題から、5年間で約1,000万円の負担を強いられた農家がいます。問題をきっかけに商社などに出荷先を変える農家も相次ぐ中、その農家はこれまで通り、JAとの取り引きを続けています。そのワケとは。

黄金色に実った稲穂。



去年の収穫量は約7万2,000トン。



市町村別では新潟市に続き、全国2位の大仙市です。



神岡地区で代々続くコメ農家の6代目、齊藤拓さん32歳。



母、父とともに約45ヘクタールの田んぼであきたこまちやサキホコレを栽培しています。



齊藤拓さん

「予想よりも出来がよくて収量もあるので、調子がイイ感じはしますね」



コメの価格高騰が続く中、農家にとっては収入の増加が期待される実りの秋。



一方で懸念されるのが消費者のコメ離れです。



父・亘さん

「異常です。異常。消費者の皆さんに気の毒で、なんぼで買うのかなって心配なりますね。コメ離れしてくれなければいいんですけどね」



おととしまでは低迷が続いていたコメの取り引き価格。



上昇に転じたことでこれまでの苦労が報われると思ったのも束の間。



価格を下げるため、大量の備蓄米が市場に放出されました。



政府の対応に向けた齊藤さんのある発言が今年、大きく注目されました。



齊藤拓さん

「予想を超えすぎた反響で困ったぐらいでしたね。“あの件”についてはね。」

■「なめられてたまるか」総理にぶつけた思い

今年7月、大仙市で行われた石破総理大臣と地元農家との意見交換会。



齊藤拓さん

「石破総理のお言葉を敢えて拝借するならば“なめられてたまるか”って ことです」

「政府だろうが大臣だろうが総理だろうが、やはり正々堂々と我々は自分の子どもや未来ある担い手に向けて誇れる農業を作っていかなければなりません」



備蓄米の放出と同時にコメの価格を保証し、農家の生活を守る約束をしてほしかったと、思いのたけをぶつけました。



齊藤拓さん

「農家の仲間から “よく言ってくれた”と“ありがとう”という声が多くて。代弁じゃないですけど今の農家の思ってる素直な気持ちをぶつけられたかなと思ってます」

■収穫したコメはほぼすべてJAへ

齊藤さんは収穫したコメのほぼ全てを地元のJAに出荷しています。



コメを出荷すると、支払われるのが概算金です。



概算金は市場の動向などを元に算出される、一種の仮払い金です。



卸売業者などへの販売実績に応じて通常は2年から3年以内に精算が行われます。



齊藤拓さん

「こちらが令和5年産米の追加払いの精算書ですね」



農家から預かったコメが概算金より高く売れた場合、追加でお金が支払われます。



追加払いの額や回数は各地域のJAによって異なります。



一方、概算金を下回る額でしかコメが売れなかった場合、差額は農家が負担しなければなりません。



苦い記憶があります。



齊藤さん

「嘘だろって感じはありました。あまりにも突然あれだけの赤字が出てきたので」

■7年前の苦い記憶…約1,000万円を負担

7年前に農家に報告されたJA秋田おばこの赤字問題。



発端は、JA全農あきたを通さず、独自のルートで卸売業者にコメを売る「直接販売」を始めたことでした。



概算金を下回る額でコメを販売し続けていたにも関わらず、長年、適切な精算を行っていなかったことが発覚。



未収金もあり、最終的な累積赤字は76億円余りに膨らみました。



赤字の大半を穴埋めすることになったのが農家です。



強いられた負担は出荷したコメ1俵につき500円。（※加工用米などは300円）



これが5年間続きました。



齊藤さんが負担した金額は合わせて約1,000万円に上りました。



問題をきっかけにJAとの取り引きをやめる農家も相次いだといいます。



父・亘さん

「今も同じようなこと起きてますよ。JA全農よりもさらに高い業者増えてるので、そっちに流れてるっていうの確実に」

■それでもJAと取り引きを続けるワケ

赤字問題については納得できない部分はあるものの、齊藤さんはこれまで通り、JAにコメを出荷し続けることにしています。



齊藤拓さん

「（一括）買い取りでやってる業者さんが買い取った価格以上に追加払いがあることによって値段が決まることもあるので、そういう目で見ていくとシステム的には信頼できるものじゃないかというふうに思いますね」



問題発覚以降、JA秋田おばこは直接販売をやめていて、概算金を下回る額での販売はここ数年はないといいます。



父・亘さん

「よく辞めないで今まで頑張って職員で続けてくれたなと思う。我々感謝している。職員に感謝しなければならない。役員はなんとでもいいども職員は本当に生活かかってるからね」「いい職員がいっぱいいますよ」



栽培技術の指導や経営相談など様々な場面で歩みを共にしてきたのがJAの職員たちでした。

■“バブル”のようなコメ価格…秋田のコメ農業はどうなる？

今のコメの価格について、まるでバブルのようだと話す齊藤さん。



事実上の減反政策から増産への方針転換でコメが余り、来年には価格が大きく下がるのではないかと危惧しています。



齊藤拓さん

「一定の適正価格っていうところがこれからどんどん議論されていくところだと思いますので、その適正価格が安定してこの先も維持し続けられるっていうところがやっぱり政治的な政策的な部分もないと難しいところだと思いますし、特に主食なので日本のここについてはしっかり我々含め消費者の皆さんに考えていただきたいなっていう部分ではありますね」



先人たちが守ってきたコメどころ秋田の風景。



これを維持していくためには何が必要なのか。



人口減少が進む中、担い手の確保も含めて、重大な局面にいま立たされています。



県内では10年後の担い手が決まっていない農地の割合が、3割余りに上ることが農林水産省のまとめでわかっています。



山間部やその周辺で農地の集約が難しいことも背景にあるとみられていて、こちらも対策が急がれます。