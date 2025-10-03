【凱旋門賞】クロワデュノール フランスの地で『北極星』は日本馬初の栄誉を掴めるのか



クロワデュノール（c）SANKEI

第104回凱旋門賞 みどころ

10月の第1日曜日、パリは熱く燃え上がる――欧州随一のビッグレース、凱旋門賞の発想がもう間もなくに迫っている。

過去の歴史を紐解けば、イタリアの英雄リボー、フランス史上最強馬との呼び声高いシーバード。

そしてそのレース振りが今もなお語り継がれるダンシングブレーヴに奇跡の馬ラムタラ、近年でもトレヴ、エネイブルらが勝利して歴代勝ち馬の名を見れば世界の競馬の歴史がわかるといっても過言ではないそうそうたる面々が名を連ねている。

日本馬も1969年にスピードシンボリが挑んで以来、55年間で31頭、延べ34回挑んだが、結果は［0・4・0・30］と苦戦を強いられてきた。

日本競馬界でチャンピオンとなった馬が「もっと強い馬に会いに行く」と言わんばかりに世界最高峰のレースに挑んでは辛酸を舐めさせられるというシーンを何度も見せつけられた。

■クロワデュノール

そんな歴史を変えるべく、立ち上がった日本馬たちは今年、3頭がエントリー。その筆頭格となるのが今年の日本ダービー馬、クロワデュノールだろう。

フランス語で「北極星」と名付けられた彼はまさにすべての競走馬のお手本とも言うべきレースをする優等生。

デビュー戦も東京スポーツ杯2歳Sでもスタートから好位に付けて流れに乗り、直線では早めにスパートを打って抜け出し、上がり3ハロン最速の末脚を駆使して後続の追撃を凌いで先頭でゴールする。

そんな教科書通りのレース運びを2歳の秋にはできていた彼は12月暮れに行われたホープフルSも危なげなく制覇。

3戦無敗で2歳王者となり、最優秀2歳牡馬に選出された。その圧倒的な実力とスケール感から「2025年の牡馬クラシック三冠はこの馬のもの」という声すら上がるほどだった。

そうして迎えた2025年。牡馬クラシックの第1弾である皐月賞でクロワデュノールは初めて敗れた。

いつものように好位から動いて、直線でも早めに抜け出すという正攻法で臨んだが、それを待っていましたと言わんばかりにミュージアムマイルとジョアン・モレイラが差し切られて2着に完敗。

北極星という名の通り、目標とされたことで敗れるという何とも皮肉な結果に終わった。

無敗の2歳王者が経験した初めての黒星。もう負けられないという思いで臨んだ日本ダービー、クロワデュノールは自分のレースを貫いた。

東京競馬場の長い直線を考えると仕掛けがやや早いようにも感じられたが、デビュー戦から手綱を取る北村友一の左鞭が入った瞬間、まるでエンジンに火を灯すかのように瞳の色が変わり、ライバルたちを蹴散らして先頭に。

後続馬が迫ってきても、鬼気迫る走りで先頭の座を譲らずにゴール。第92代の日本ダービー馬として世代の頂点に君臨した。

日本ダービー勝利後、クロワデュノールはこの秋、凱旋門賞を目指すことが発表された。

その前哨戦となったプランスドランジュ賞は欧州の馬場初体験という中で重馬場という苦しい条件に思われたが、中団追走から直線で先頭に立つと、外から迫ってくるダリズの追撃を短アタマ差凌いで勝利。

日本と比べて重たい、欧州の道悪馬場でもこなせたことは勝利以上に大きな経験となった。

迎える凱旋門賞は17番ゲート。外が不利と言われていることを考えると厳しいと言わざるを得ないが、これまでの走りを見れば枠に左右されることがないのは明らか。

王道の走りで日本馬初の栄誉を掴むことができるだろうか。

■文／福嶌弘

