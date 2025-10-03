

香川県の小豆島をご訪問された秋篠宮妃紀子さまと次女・佳子さま 3日

香川県を訪れている秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまが3日、大島と小豆島を訪問されました。

秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまは3日午前、高松市の国立ハンセン病療養所、大島青松園を訪問されました。そして亡くなった方が眠っている石碑に手を合わせて頭を下げられました。

この後、お二人は「大島会館」を訪れ、入所者と交流を深められました。

（大島青松園自治会／森和男 会長）

「お体具合はどうですかと言われ、入所者全員大変喜んで感謝申し上げていますと申し上げた」

お二人は小豆島に移動し、子育て支援などに取り組む「小豆島町あいいく会」を視察されました。赤ちゃんの体を動かしながらコミュニケーションを図る「ふれあい遊び」に取り組んでいます。

（子どもの名前が「佳子」の母親）

「（佳子さまが）同じ名前の人は珍しいというと、すごくうれしそうにしていらっしゃって。こんなときがあったのよと紀子さまが佳子さまに話されていたので、気さくにやさしく語りかけてくださったので、緊張していたが心がほぐれて、話すことができた」

土庄港では瀬戸内国際芸術祭の総合ディレクターを務める北川フラムさんの案内で、オリーブの葉を王冠の形に仕立てた作品をご覧になりました。

最後に島民と交流を深めて2日間の香川訪問を終えられました。