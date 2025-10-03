NHKは、総合テレビ「新プロジェクト X～挑戦者たち～」10月11日の放送で、「プレイステーション」開発の舞台裏に迫る「異端児たちのゲーム機革命 ～電機メーカー 新時代への一手～」を放送する。放送時間は20時から20時48分。

２Dゲーム全盛の90年代初頭、無謀とも言える「リアルタイム３ＤＣＧの家庭用ゲーム機実現」という夢を掲げた、電機メーカーのエンジニアがいた。その裏には同じ夢を信じ、組織の垣根を越えて開発に挑んだ者たちがいた。「発売から約30年、いま明かされる革命的ゲーム機誕生の物語」としている。

日本の電機メーカーが世界を変えた、ゲーム機開発劇。そこには、「ゲームを大人も楽しめるエンタメへ」と夢を掲げた異端の技術者と、長年、日の目を見なかった半導体開発者との運命の出会いがあった。

業界からは無謀だという意見が飛び交う中、3D技術を導入し、臨場感あふれる革新的なゲーム機を開発した。今や、音楽や映画の市場規模を上回り、エンタメの王道となったゲーム。その黎明期を切り拓いた者たちの熱きドラマである。

開発リーダー 久夛良木健氏

音楽プロデューサー 丸山茂雄氏

ゲームソフト開発者・坂上陽三氏

MC２人と開発リーダー 久夛良木健氏

MCコメント 有馬嘉男

かつて“エレキの雄”と呼ばれたソニーはいま、映画や音楽、ゲームを軸とした世界的エンターテインメント企業へと変貌しました。その中でもゲーム事業は会社の大黒柱。「プレイステーション」の開発がその始まりでした。無名の技術者たちが情熱を注いだ日々--革新が生みだされる瞬間をお見逃しなく!

森花子

今や私たちの生活に当たり前のように浸透している“ゲーム”ですが、この未来を40年前に思い描く事ができた人はどれだけいるのでしょうか。今回は、そんな未来を計算していた異才のエンジニアの物語。想像した未来を実現するヒントが満載です。