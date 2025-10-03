英非製造業ＰＭＩ確報値は５０．１に下方改定、総合指数は５０．１に低下＝ロンドン為替



９月英非製造業ＰＭＩ確報値は５０．１と速報値５１．０から下方改定された。総合指数も５０．１と速報値５１．０から下方改定されている。景気判断分岐点５０付近となった。



Ｓ＆Ｐグローバル・マーケットの経済ディレクターによると、英経済の内憂外患の状況が浮き彫りになっている。国内では、高まった政治的・経済的不確実性がサービス業（非製造業）の業績に対する制約要因として再び浮上しており、多くの調査回答者が、法人顧客が支出決定を秋の予算発表後まで先送りした一方、家計も大型購入に慎重な姿勢を示したと指摘した。今夏の生産高成長加速は一時的なものに過ぎなかったようだ。また、英国国外でも、サービス提供企業は厳しい市場環境から逃れられなかった。9月の海外からの新規受注総量は再び縮小領域に陥った。



GBP/USD 1.3459 GBP/JPY 198.34 EUR/GBP 0.8720

