◆男子プロゴルフツアー バンテリン東海クラシック 第２日（３日、愛知・三好ＣＣ西Ｃ＝７３００ヤード、パー７１）

７５位で出た石川遼（カシオ）が前半を大会記録に並ぶ２９で回る７バーディー、１ボギーの６５をマークし、５アンダーの１１位に急浮上した。トップとは３打差。「前半は本当にいいゴルフができたと思う」と合格点を与えた一方で、悔しさが口を突いた。「後半の３つのミス。１１番のティーショット。１２番のバンカーからの３打目、１３番の３パットが自分のなかで悔やまれる」と表情をゆがめた。

１、２番の連続バーディーで波に乗った。４番で第２打をピン右手前５０センチにからめ、５番パー３は５メートルのスライスラインを沈めた。７番でも第２打を１メートルに運ぶと、８番パー３では１０メートルのバーディーパットをねじ込み、自然とガッツポーズが飛び出した。

「１８ホールって本当に長いし、一打一打７０打前後打つわけだから、目の前の状況に対応していくということを積み重ねていくことになる。過去がどうだったかっていうのは関係ない。その瞬間瞬間で正しい選択、ジャッジをしていくこと。だから後半の方が大事だと思ってプレーしていた」

１１番はティーショットを左バンカーに入れた。大きくフックをかけてグリーンを捉えると、２０メートルから２パットでしのいだ。「フェアウェーが狭いホールでこの日一番のミスが出たことが悔しかった」。続いてグリーン回りのバンカーからの第３打を寄せきれなかった１２番パー５。３パットを要し、この日唯一のボギーを喫した１３番パー３。「後半の３つのミスが大きい。ちょっとずつボロが出たという感じ」と残念がった。

とはいえ、総じて明るい材料が多い１日だった。ダウンスイングでクラブのフェースが開き気味になっていた点を、第１ラウンド後に練習場で修正した。前日は１４ホール中４ホールにとどまったフェアウェーキープがこの日は１０ホールに増え、７１・４２９％は全体１位。グリーンを外したのも１ホールだけでパーオン率は９４・４４４％、平均飛距離３２９ヤードを含む主な項目で１位をそろえるなど、いい流れで大会を折り返した。

「すごく楽しみ。昨日のスコアからいくと予選カットラインで戦っていく一日になるかなと正直思っていた。前半からいいショット、いいパットを続けられて、少しずついい内容にはなってきている。また明日もしっかり気持ちをきりかえて、いい内容を続けていけるようにしたい」

２週前のＡＮＡオープンではプレーオフの末に敗れた。２００９年以来１６年ぶりの大会制覇と今季初優勝へ、３打差を追う。