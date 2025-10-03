アディダスジャパンは３日、２６年北中米Ｗ杯（６月１１日〜７月１９日）で使用される公式球「ＴＲＩＯＮＤＡ（トリオンダ）」を発表した。

ＴＲＩ（トリ）が開催国である３か国（米国、メキシコ、カナダ）を、ＯＮＤＡ（オンダ）がスペイン語で「波」を意味しており、開催国を中心に世界に広がる喜びと高揚感の「波」を表現しているという。

デザインは、開催国３か国の国旗からインスピレーションを受けており、赤いカエデの葉（カナダ）、緑の鷲（メキシコ）、青い星（アメリカ）が大胆に描かれている。３つの国旗カラーはパネル中央で繋がっており、初めての３か国共催を象徴している。

過去最小枚数となる同一形状の４枚パネルで構成。飛行安定性に優れ、雨天時のボールのグリップ力を高める工夫が施されている。また縫い目のない表皮構造となっており、どこを蹴っても同一の反発力が生じ、正確なパスやシュートの実現を目指している、

担当ディレクターのソレーン・ストーマン氏は「初の３か国共催にあたり、この機会にふさわしい公式試合球が誕生しました。自宅の裏庭から世界最大の舞台まで、あらゆる場所でプレーできるボールです。来夏、ＴＲＩＯＮＤＡは地球上で最も大きな舞台で主役となる予定です。選手とファンの皆さんにその瞬間を楽しんでいただけるのが待ちきれません」とコメントした。