「ももいろクローバーＺ」の玉井詩織が、出演していた舞台の劇中衣装ショットを公開した。

玉井は３日までに自身のインスタグラムを更新。「音楽劇『謎解きはディナーのあとで』 昨日無事、千穐楽を迎えることができました。劇場に足を運んでくださった皆様、本当にありがとうございました！」と記し、劇中の衣装ショットをアップ。さらに、主演の元ＫＡＴ−ＴＵＮの上田竜也、Ａ．Ｂ．Ｃ―Ｚの橋本良亮との３ショットや、元宝塚歌劇団専科の男役スターで女優の凪七瑠海、俳優・大澄賢也ら出演者との写真もアップした。

さらに「原作のパワーが本当に凄（すご）いのでプレッシャーも感じてましたし、大変なこともあったけど、とにかく楽しかったです。ここで経験できたこと、得たものはきっとこれからの私を支えてくれると思います。まだまだ自分の足りなさも実感してるので、もっと勉強して、またお芝居の舞台にたてるように頑張ります。演出の河原さん、座長の上田さんはじめ ここで出会えた素晴らしい仲間たちにも感謝の気持ちでいっぱいです 最高のカンパニー ありがとうございました！」とつづった。

この投稿には「スーツもドレスも全部かわいい」「最高の昨品を観（み）ることができて幸せでした」「お嬢様まじでかわいかった」「素敵すぎるぅぅぅ」などのコメントが寄せられた。