俳優の市原隼人（38）が3日、都内で行われた映画「おいしい給食 炎の修学旅行」（24日公開、監督綾部真弥）の完成披露舞台あいさつに出席。作品に込める思いを熱弁した。

同シリーズ舞台は80年代の中学校。給食マニアの教師・甘利田幸男と給食マニアの生徒によるどちらが給食を“おいしく食べるか”という闘いを描く。同作は、劇場版4作目となる。

笑顔で登壇した市原。おもむろに台本を取り出し冒頭の約4分間、サプライズで演技を生披露。全力で“クセ強”な甘利田を演じ終え、観客に向かって深々と頭を下げると、会場からは大きな拍手が沸き起こった。

同作の舞台あいさつは現在、異例の80回を予定。前作の59回より多い回数をこなす。

決め手は「気持ちですね」とうなずき「呼んで頂ければ時間が許す限りどこまででも伺おうと思います」と宣言。作り手の“夢”ともいえる作品を多くの人に届けるためにも、宣伝は不可欠と感じているようだ。

「夢をつかんでくるんだと思ってやってるんで、行かせていただけるだけ色んな所に伺せていただきたい。本当にどこまでも」と繰り返し「お客様のためだけ作品でありたい、と本当に心から思ってるんです。おこがましいんですけども、活力にして頂きたいという思いです！」と作品に込めた思いを熱弁した。