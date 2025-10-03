フランスの競馬統括機関フランスギャロは3日、凱旋門賞（フランスG1、5日、芝2400メートル）が行われるパリロンシャン競馬場の最新の馬場状態を発表した。

フランスギャロはペネトロメーター（円すい形の1キロの重りを1メートルの高さから馬場に落とし、何センチ沈んだかで判定）という測量機器を使用し、数値で馬場状態を発表している。3日、午前10時27分（現地時間）の時点でパリロンシャンはこの数値が3.3で、10段階ある馬場表記の最も乾いた状態から5番目のボンスプルでJRA表記は稍（やや）重。4日前は3.7、3日前は3.6、前々日は3.5、前日は3.4だった。これが3.2なら同4番目のボンとなり、ＪＲＡ表記は良馬場。ペネトロメーターの数値が示すように徐々に水分が抜けている。

ただ、この後、パリは雨が降る予報で4日は降水確率65％、降水量は3〜5ミリとなっている。予想される当日の馬場は同6番目のスプル（JRA表記＝重）とした。

芝は仮柵を外し、今年もオープンストレッチを開放。直線ラスト450メートルから内側6メートルにグリーンベルトが発生する。