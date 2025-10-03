¡Ú·¤²¼²°¡ÛÄ¶ËüÇ½¤Ê¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥Ö¥ë¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤ªÆÀ´ë²è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤À¤è¡Á¡ª¡Ô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¡Õ
·¤²¼²°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î3Æü¤«¤éÀèÃå¤Ç¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥Ö¥ë¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç´ò¤·¤¤¡ª¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ÎÌ£Êý♡
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç4400±ß°Ê¾å¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥«¡¼¥È²èÌÌ¤Ç¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥Ö¥ë¡×¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
Lightning¡¦Type-C¡¦Micro-USB¤Î3¼ï¤ÎÃ¼»Ò¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëËüÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ê¤òÊü¤·¤ÆÆ°²è»ëÄ°¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤â¡£½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¡¢¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤ª¤±¤Ð¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë³èÌö¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÈÍÑÁ°¤Î¶â³Û¤¬4400±ß°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤ËÅ¬ÍÑ¡£
Á÷ÎÁ¡¦Á÷ÎÁ¡¦·èºÑ¼ê¿ôÎÁ¡¦¥®¥Õ¥È¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Âå¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Âå¶â¤Ï¹ç·×¶â³Û¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£Å¹ÊÞ¼õ¼è¤ê¤òÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¤â¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
