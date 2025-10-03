日テレNEWS NNN

写真拡大

【ポイント】
・長崎県は4日（土）朝にかけて「線状降水帯」発生のおそれ。
・4日（土）は西〜東日本は雨。関東や東海では冷たい雨に。
・北日本は晴天。季節外れの夏日。
・6日（月）以降、北日本は秋が深まる。
・8日（水）は北日本で荒れた天気。9日（木）は北海道の山で雪か？

【全国の天気】
4日（土）は低気圧や前線の影響で、西〜東日本の広い範囲で雨が降るでしょう。九州北部では大雨で、特に長崎県では4日（土）朝にかけて、線状降水帯が発生するおそれがあります。4日（土）夕方までの予想雨量は長崎県で180ミリです。関東も午前中から冷たい雨で、午後は雨脚が強まるでしょう。

一方、北日本は晴れて、季節外れの夏日。札幌は26℃と2日連続の夏日になりそうです。沖縄も10月として記録的な暑さが続き、那覇は33℃の予想です。

■予想最低気温（前日差）
札幌　　15℃（＋1　9月中旬）
仙台　　16℃（±0　9月下旬）
新潟　　19℃（＋3　9月中旬）
東京　　20℃（＋1　9月中旬）
長野　　16℃（＋2　9月下旬）
名古屋　21℃（＋1　9月中旬）
大阪　　21℃（-1　9月下旬）
広島　　20℃（-1　9月下旬）
高知　　21℃（±0　9月中旬）
福岡　　25℃（＋6　8月下旬）
鹿児島　23℃（-1　9月中旬）
那覇　　27℃（±0　熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）
札幌　　25℃（-3　9月上旬）
仙台　　24℃（-3　9月下旬）
新潟　　27℃（±0　9月中旬）
東京　　22℃（-4　10月中旬）
長野　　23℃（-2　9月下旬）
名古屋　23℃（-4　10月中旬）
大阪　　25℃（-1　平年並み）
広島　　26℃（＋3　平年並み）
高知　　27℃（＋4　平年並み）
福岡　　29℃（＋4　9月中旬）
鹿児島　30℃（±0　9月中旬）
那覇　　33℃（±0　真夏並み）

【週間予報】
5日（日）は西日本や東海で雨が続きますが、関東は晴れ間があって行楽日和でしょう。北海道は季節外れの夏日が続いていますが、6日（月）は急に気温が下がり、秋本番の陽気でしょう。8日（水）は北日本で雨と風が強まり、荒れた天気になり、その後、9日（木）はさらに寒気が入り、北海道の山沿いでは雪になる可能性があります。また、西日本や東日本ではこの先も夏日になる所が多く、9日（木）は高知で30℃の予想です。