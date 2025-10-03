【あすの天気】西〜東日本は雨 長崎は朝にかけて「線状降水帯」発生のおそれ
【ポイント】
・長崎県は4日（土）朝にかけて「線状降水帯」発生のおそれ。
・4日（土）は西〜東日本は雨。関東や東海では冷たい雨に。
・北日本は晴天。季節外れの夏日。
・6日（月）以降、北日本は秋が深まる。
・8日（水）は北日本で荒れた天気。9日（木）は北海道の山で雪か？
【全国の天気】
4日（土）は低気圧や前線の影響で、西〜東日本の広い範囲で雨が降るでしょう。九州北部では大雨で、特に長崎県では4日（土）朝にかけて、線状降水帯が発生するおそれがあります。4日（土）夕方までの予想雨量は長崎県で180ミリです。関東も午前中から冷たい雨で、午後は雨脚が強まるでしょう。
一方、北日本は晴れて、季節外れの夏日。札幌は26℃と2日連続の夏日になりそうです。沖縄も10月として記録的な暑さが続き、那覇は33℃の予想です。
■予想最低気温（前日差）
札幌 15℃（＋1 9月中旬）
仙台 16℃（±0 9月下旬）
新潟 19℃（＋3 9月中旬）
東京 20℃（＋1 9月中旬）
長野 16℃（＋2 9月下旬）
名古屋 21℃（＋1 9月中旬）
大阪 21℃（-1 9月下旬）
広島 20℃（-1 9月下旬）
高知 21℃（±0 9月中旬）
福岡 25℃（＋6 8月下旬）
鹿児島 23℃（-1 9月中旬）
那覇 27℃（±0 熱帯夜）
■予想最高気温（前日差）
札幌 25℃（-3 9月上旬）
仙台 24℃（-3 9月下旬）
新潟 27℃（±0 9月中旬）
東京 22℃（-4 10月中旬）
長野 23℃（-2 9月下旬）
名古屋 23℃（-4 10月中旬）
大阪 25℃（-1 平年並み）
広島 26℃（＋3 平年並み）
高知 27℃（＋4 平年並み）
福岡 29℃（＋4 9月中旬）
鹿児島 30℃（±0 9月中旬）
那覇 33℃（±0 真夏並み）
5日（日）は西日本や東海で雨が続きますが、関東は晴れ間があって行楽日和でしょう。北海道は季節外れの夏日が続いていますが、6日（月）は急に気温が下がり、秋本番の陽気でしょう。8日（水）は北日本で雨と風が強まり、荒れた天気になり、その後、9日（木）はさらに寒気が入り、北海道の山沿いでは雪になる可能性があります。また、西日本や東日本ではこの先も夏日になる所が多く、9日（木）は高知で30℃の予想です。