【ポイント】

・長崎県は4日（土）朝にかけて「線状降水帯」発生のおそれ。

・4日（土）は西〜東日本は雨。関東や東海では冷たい雨に。

・北日本は晴天。季節外れの夏日。

・6日（月）以降、北日本は秋が深まる。

・8日（水）は北日本で荒れた天気。9日（木）は北海道の山で雪か？

【全国の天気】

4日（土）は低気圧や前線の影響で、西〜東日本の広い範囲で雨が降るでしょう。九州北部では大雨で、特に長崎県では4日（土）朝にかけて、線状降水帯が発生するおそれがあります。4日（土）夕方までの予想雨量は長崎県で180ミリです。関東も午前中から冷たい雨で、午後は雨脚が強まるでしょう。

一方、北日本は晴れて、季節外れの夏日。札幌は26℃と2日連続の夏日になりそうです。沖縄も10月として記録的な暑さが続き、那覇は33℃の予想です。

■予想最低気温（前日差）

札幌 15℃（＋1 9月中旬）

仙台 16℃（±0 9月下旬）

新潟 19℃（＋3 9月中旬）

東京 20℃（＋1 9月中旬）

長野 16℃（＋2 9月下旬）

名古屋 21℃（＋1 9月中旬）

大阪 21℃（-1 9月下旬）

広島 20℃（-1 9月下旬）

高知 21℃（±0 9月中旬）

福岡 25℃（＋6 8月下旬）

鹿児島 23℃（-1 9月中旬）

那覇 27℃（±0 熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌 25℃（-3 9月上旬）

仙台 24℃（-3 9月下旬）

新潟 27℃（±0 9月中旬）

東京 22℃（-4 10月中旬）

長野 23℃（-2 9月下旬）

名古屋 23℃（-4 10月中旬）

大阪 25℃（-1 平年並み）

広島 26℃（＋3 平年並み）

高知 27℃（＋4 平年並み）

福岡 29℃（＋4 9月中旬）

鹿児島 30℃（±0 9月中旬）

那覇 33℃（±0 真夏並み）

【週間予報】5日（日）は西日本や東海で雨が続きますが、関東は晴れ間があって行楽日和でしょう。北海道は季節外れの夏日が続いていますが、6日（月）は急に気温が下がり、秋本番の陽気でしょう。8日（水）は北日本で雨と風が強まり、荒れた天気になり、その後、9日（木）はさらに寒気が入り、北海道の山沿いでは雪になる可能性があります。また、西日本や東日本ではこの先も夏日になる所が多く、9日（木）は高知で30℃の予想です。