B′zニューアルバム『FYOP』リリース決定！トラックリスト＆ティザー映像を公開

B’zが、11月12日にニューアルバム『FYOP』をリリースすることが決定した。

前作から3年ぶり、通算23作目となるニューアルバム『FYOP』

前作から3年ぶり、通算23作目となるオリジナルアルバムには、発表のたびに話題となってきたタイアップソング6曲に新曲4曲を加えた全10曲を収録。来たるドームツアー『B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-』でその全貌が明かされる。

また初回限定盤の特典映像には2曲のMV、そして、2024年末、初出場にして日本中を席巻した『第75回NHK紅白歌合戦 -B’z Special Edition-』と、2月、登場シーンから歓喜に湧いた『ap bank fes ’25 at TOKYO DOME ～社会と暮らしと音楽と～』の貴重な映像を収録。『第75回NHK紅白歌合戦』は、今作への収録にあたり再ミックスしたSpecial Editionとなっている。

さらに数量限定盤（Special BOX仕様）には、今作ならではのオリジナルデザインを施した「メタルスマートフォンスピーカー」が付属する。

■リリース情報

2025.11.12 ON SALE

ALBUM『FYOP』

＜収録曲＞

1.FMP

2.恐るるなかれ灰は灰に

3.濁流BOY

4.鞭

5.INTO THE BLUE

6.FAITH？

7.片翼の風景

8.イルミネーション

9.The IIIRD Eye

10.その先へ

