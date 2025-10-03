B′zニューアルバム『FYOP』リリース決定！トラックリスト＆ティザー映像を公開
B’zが、11月12日にニューアルバム『FYOP』をリリースすることが決定した。
前作から3年ぶり、通算23作目となるニューアルバム『FYOP』
前作から3年ぶり、通算23作目となるオリジナルアルバムには、発表のたびに話題となってきたタイアップソング6曲に新曲4曲を加えた全10曲を収録。来たるドームツアー『B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-』でその全貌が明かされる。
また初回限定盤の特典映像には2曲のMV、そして、2024年末、初出場にして日本中を席巻した『第75回NHK紅白歌合戦 -B’z Special Edition-』と、2月、登場シーンから歓喜に湧いた『ap bank fes ’25 at TOKYO DOME ～社会と暮らしと音楽と～』の貴重な映像を収録。『第75回NHK紅白歌合戦』は、今作への収録にあたり再ミックスしたSpecial Editionとなっている。
さらに数量限定盤（Special BOX仕様）には、今作ならではのオリジナルデザインを施した「メタルスマートフォンスピーカー」が付属する。
■リリース情報
2025.11.12 ON SALE
ALBUM『FYOP』
＜収録曲＞
1.FMP
2.恐るるなかれ灰は灰に
3.濁流BOY
4.鞭
5.INTO THE BLUE
6.FAITH？
7.片翼の風景
8.イルミネーション
9.The IIIRD Eye
10.その先へ
