10月5日から放送開始となるアニメ『ワンパンマン』第3期のPV第2弾が公開された。

本作はONE原作、村田雄介作画のタッグで『となりのヤングジャンプ』（集英社）にて連載中の同名漫画をアニメ化したもの。原作コミックスのシリーズ累計発行部数は3,500万部（2025年10月時点／紙・電子合計）を突破している。2015年より第1期、2019年より第2期がTV放送され、2025年はアニメ10周年10撃プロジェクトが展開中されている。

趣味でヒーローを始めた男、サイタマ。3年間の特訓により、あらゆる敵を一撃で倒す無敵のパワーを手に入れた彼は、ひょんなことから弟子となったジェノスと共に、職業としてのヒーローが所属する組織・ヒーロー協会に入り、日々活動している。そんなある日、突如現れた怪人協会を名乗る怪人達に幹部の子供を人質に取られてしまったヒーロー協会。S級ヒーローたちが集まり、人質奪還のために怪人協会のアジトへの突入作戦が練られる。一方、ヒーローたちとの戦いの最中怪人協会に連れ去られた“人間怪人”ガロウは、そのアジトで目を覚ます。

公開されたPVは、ヒーロー協会VS怪人協会やガロウの行方、そして変わらぬサイタマの様子に、これから始まる物語を期待させる内容となっている。

第3期第1話にあたる第25話「作戦の会議」のあらすじも公開された。第25話では、怪人協会の急襲で、ヒーロー協会は支援者の息子を誘拐される。S級ヒーローが集合し、救出作戦が練られる。フブキは壊滅したフブキ組にサイタマを勧誘するのだが……。その頃、怪人協会のアジトでガロウが目を覚ます。 また、アニメ10周年10撃プロジェクトのラスト10撃目として、アニメ『ワンパンマン』10周年記念展示会が2026年夏に開催されることが決定した。

あわせて、JAM Project feat.BABYMETALのオープニング主題歌「Get No Satisfied !」、古川慎エンディング主題歌「そこに有る灯り」のジャケット画像も公開された。オープニングはサイタマのメタルな雰囲気のジャケット画像、エンディングはサイタマを演じる古川のジャケット画像となっている。（文＝リアルサウンド編集部）