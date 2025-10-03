松村沙友理、彼氏が“大人のお店”に行くのはOK!? 「どんなことをしたのか、感想も聞かせてほしい」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

10月2日（木）に放送された同番組には、スタジオゲストとして高岡早紀と松村沙友理が出演した。

もし彼氏が「いかがわしいお店に行ってみたい」なんてことを言い出したら？ そんな問いかけに、松村は驚きの寛容さを見せ…。

【映像】「信じられないわ！」高岡早紀も松村沙友理にドン引き

今回のテーマは「世の女性たちの別れ方」。そのなかで、視聴者から投稿された“少し変わった別れ体験談”が紹介された。

それは、“ピュアで正直すぎる”という彼から「大人のお店に行ってみたい」という理由で別れを切り出された、というものだった。

彼女以外の女性を知らず、“そういうお店”に行ってみたいが、後ろめたい気持ちを抱きたくないから別れると言い出した彼に、鈴木は「めっちゃ面白いじゃん。行きなよ」と呆れたように笑いだしてしまう。

高岡は「そんな馬鹿なことを彼女に言う男っているの？」と信じられない様子だった。

そして鈴木は「嫌ですよ、普通に。嫌だよって言うけど、そんなことで別れるくらいなら“ちょっと今日行ってくるわ”って言ってから行ってほしいくらいです」と正直な思いを口にする。

そんな鈴木を山里は「ええええっ！うそ！」とまったく理解できないようだったが、松村は「私も全然行ってきてほしい」と賛同。「だってお金が発生してるということは、女の子に気があるわけがないというのがわかるから」と冷静に語った。

松村はさらに「感想まで聞かせてほしい」と驚きの発言も。「どういうことをしたのか、どんなことをさせられるのかとか興味がある」と続けると、山里は「逆に行けないわ、そんなこと言われたら」と若干引き気味。これに鈴木は手を叩いて笑っていた。