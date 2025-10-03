サイバーエージェントがB2福井と契約…Bリーグ参入3季目にして初のユニフォーム胸部ロゴ

10月1日、B2の福井ブローウィンズは、2025－26シーズンの胸部ユニフォームパートナーとして、インターネット広告やメディア（ABEMA）などを中心に事業を展開する株式会社サイバーエージェントと契約したと発表した。

同クラブは2023－24シーズンからB3リーグに参入すると、1年目からリーグ優勝しB2に昇格。昨シーズンはB2東地区4位でプレーオフに進出した。ユニフォームの胸部にパートナーが入るのはこれが初めて。契約年数などの詳細は明かされていないが、さらなるステップアップを目指すクラブにとっては頼もしいパートナーとなる。

契約を締結したサイバーエージェントは、「今回、ご縁があり代表藤田の出身地でもある福井ブローウィンズ様とのパートナー契約、とてもうれしく思います。日本全国どこからもスポーツの熱気で盛り上がれる、そんなスポーツの発展の一助となれば幸いです。福井ブローウィンズの選手、スタッフ、ブースターの皆さまとB2優勝が叶えられるように、全力で応援してまいります」と、コメントを寄せた。

また、福井の湯本眞士代表取締役は「クラブ創設後、3シーズン目にして初めて胸パートナーとして応援いただけること、福井の未来を照らすパートナーとして、ともに歩めること、大変うれしく、心強く思っております。株式会社サイバーエージェント様は、福井県出身の藤田晋様が代表取締役を務め、福井との縁もあり、スポーツの発展をこれまで支えてこられた企業です。Bプレミア参入へ、B2ラストシーズン優勝へ、力強く、多大なるサポートをしていただきますことに、心より感謝申し上げます」と、感謝のメッセージを発表した。

2025-26シーズンの福井ブローウィンズ着用ユニフォームデザイン

【画像】胸に“CyberAgent”福井の今季ユニフォーム画像