yama、アニメ『SANDA』OPテーマ「アダルトチックチルドレン」CDリリース決定

yamaのニューシングル「アダルトチックチルドレン」が、12月10日にCDリリースされることが決定した。

■CD＋Blu-rayによりyamaの過去・現在・そして未来を描く

本作は、テレビアニメ『SANDA』オープニングテーマである「アダルトチックチルドレン」に加え、新曲2曲を収録した計3曲入り。

Blu-rayには、2024年12月に昭和女子大学 人見記念講堂にて開催された『Life is Beautiful』のライブ映像を全編収録。yamaの軌跡を辿るように繰り広げられたパフォーマンスを余すところなく収め、CD＋Blu-rayによりyamaの過去・現在・そして未来を描く作品となっている。

なお、リードトラック「アダルトチックチルドレン」のMVが、10月3日21時にプレミア公開されることも決定した。

■yama＆崎山蒼志によるスペシャルリリースイベントを開催！

TVアニメ『SANDA』主題歌の担当を記念して、12月19日にタワーレコード渋谷店にてyama＆崎山蒼志のスペシャルリリースイベントの開催が決定。

2022年にブルーノート東京で開催された『LIVE With ensemble Vol.2 Soushi Sakiyama × yama』から3年。大きく進化を届けたふたりが、ミニライブ、トークライブを行う。

イベントの参加方法などは、オフィシャルサイトまで。

■リリース情報

2025.10.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「アダルトチックチルドレン」

2025.12.10 ON SALE

SINGLE「アダルトチックチルドレン」

■イベント情報

『yama＆崎山蒼志ミニライブ・トークライブ』

12/19（金）東京・タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO

