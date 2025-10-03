お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、付き合うなら、「食の趣味が同じ派」または「服の趣味が同じ派」のどちらがいいかを調査した。

付き合うなら、「食」と「服」の趣味どっちが同じ方がいい？ イメージ（※生成AIで作成）

「どっちかっていわれたら食かな。だって、服は別に一緒の必要なくない？ 同じ服とかきいひんし」と答えたのは、花妃。

一方のとんずは、「服といいたいところやけど、食も大事」と決めかねている様子。「あたし辛いもの好きやんか。で、男って辛いのに弱い人が多いやろ」と本音をポツリ。自身の好きなものを相手が食べられない場合を考えると、「食の趣味が同じであることも捨てがたい」と思うのだとか。

さらに、古着好きだったという元カレについても触れた。「見る人が見たらオシャレやねんけど、ボロ雑巾みたいな服を着とったときがあって。私も憧れがあったから、彼氏の横でボロ雑巾みたいな格好をしとったことがある。で、いまそのときの写真とかを見たら、もう見てられへんねやんか」と話し、「服の趣味も場合によってはかなり厳しいときがある」として「やっぱり服」と答えていた。

アンケート結果は、115票の回答があり、「食の趣味が同じ派」が91パーセント、「服の趣味が同じ派」が9パーセントで、圧倒的大差で「食」が多数派となった。

アンケート結果（番組公式Xより）

食の趣味を選んだ人からは「服は気にならない」という声が寄せられ、「付き合うならばごはんは一緒に食べたいので、食の趣味が同じほうがいい」という考えの人が多かった。

「結構いい勝負で難しいですが、食にしました。合わない場合、服は合わせられるけど、食は合わせられない。“おいしい”を共有したい」



「一緒にご飯を食べるときに、趣味が同じじゃないと困りそう。何か食べるときに揉めてしまいそう」



「食に1票。『何たべたい？』で食べたいものが一緒だと良いですよね。『服の好みが許せない！』ってことはないんで全然大丈夫です」

「食の趣味。私が食べ物ガチ勢だから」



「服は何を着ててもいいし、なんなら、友達と買いに行きたいから付き合うなら食の好み」



「付き合ってるならご飯を一緒に食べたいから、やっぱ食の趣味が同じなのがいい。ちなみに、お寿司が好き」



「自分がそもそも服を気にしていないから、どんな服でも大丈夫」

対する服の趣味派の人からは、「私は嫌いな食べ物がないから相手に合わせられるけど、身につけてほしくないアイテムとかのこだわりは強いわよー」という声が寄せられた。



また、ラジオネームで「お寿司食べたい」「寿司大好き」と偶然にも意気投合するリスナーもあらわれ、花妃は「やっぱり一緒に食べるんやったら、好きな食べ物が一緒のほうが楽しくできるかな」とコメントした。

はるかぜに告ぐのとんず（左）、花妃（右）

※ラジオ関西『Clip火曜日』より