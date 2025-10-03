台湾発のデジタルアートプロジェクトであり、10月4日～16日の13日間、東京・渋谷サクラステージ「404 Not Found」で開催される『DigiWave POP UP 2025』。その協力・後援として、 InstaChord、渋谷MABLs、日本シンセサイザープロフェッショナルアーツ、TOKYO NODE LABが加わることが発表された。

（関連：【写真】日本上陸予定の『DigiWave POP UP』台湾開催時の様子）

音とテクノロジーが融合する“参加型エンターテインメント”を掲げる『DigiWave POP UP 2025』。「誰でも演奏できる電子楽器」をコンセプトとした電子楽器を展開するInstaChord、渋谷の街と人をつなぐコミュニティアプリ・渋谷MABLs、電子楽器の普及と教育を推進する一般社団法人 日本シンセサイザープロフェッショナルアーツ、そして新たに 虎ノ門ヒルズを拠点に実験的プログラムを展開するTOKYO NODE LABのサポートによって、本イベントがどのような進化を遂げるのかに注目したい。

（文＝リアルサウンド編集部）