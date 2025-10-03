日銀為替市況（ドル円・午後５時）
■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
１０月０３日 １４７円４０～４２銭 （△０．３３）
１０月０２日 １４７円０７～０９銭 （▼０．０４）
１０月０１日 １４７円１１～１２銭 （▼０．９５）
０９月３０日 １４８円０６～０８銭 （▼０．５０）
０９月２９日 １４８円５６～５８銭 （▼１．２７）
０９月２６日 １４９円８３～８５銭 （△１．０２）
０９月２５日 １４８円８１～８３銭 （△０．７７）
０９月２４日 １４８円０４～０６銭 （▼０．０７）
０９月２２日 １４８円１１～１３銭 （△０．１９）
０９月１９日 １４７円９２～９５銭 （△０．８１）
０９月１８日 １４７円１１～１３銭 （△０．４５）
０９月１７日 １４６円６６～６８銭 （▼０．２２）
０９月１６日 １４６円８８～９０銭 （▼０．５７）
０９月１２日 １４７円４５～４７銭 （▼０．３２）
０９月１１日 １４７円７７～７８銭 （△０．２７）
０９月１０日 １４７円５０～５１銭 （△０．２８）
０９月０９日 １４７円２２～２４銭 （▼０．３０）
０９月０８日 １４７円５２～５３銭 （▼０．６９）
０９月０５日 １４８円２１～２３銭 （▼０．１６）
０９月０４日 １４８円３７～３８銭 （▼０．３６）
０９月０３日 １４８円７３～７５銭 （△０．０９）
０９月０２日 １４８円６４～６６銭 （△１．５８）
０９月０１日 １４７円０６～０８銭 （△０．０６）
０８月２９日 １４７円００～０２銭 （▼０．１６）
０８月２８日 １４７円１６～１８銭 （▼０．５９）
０８月２７日 １４７円７５～７７銭 （△０．０７）
０８月２６日 １４７円６８～７０銭 （△０．３５）
０８月２５日 １４７円３３～３５銭 （▼１．２７）
０８月２２日 １４８円６０～６２銭 （△１．０２）
０８月２１日 １４７円５８～５９銭 （▼０．０４）
０８月２０日 １４７円６２～６４銭 （▼０．０８）
０８月１９日 １４７円７０～７１銭 （△０．２５）
０８月１８日 １４７円４５～４７銭 （△０．４５）
０８月１５日 １４７円００～０２銭 （△０．４５）
０８月１４日 １４６円５５～５７銭 （▼０．９７）
０８月１３日 １４７円５２～５４銭 （▼０．７４）
０８月１２日 １４８円２６～２７銭 （△０．９５）
０８月０８日 １４７円３１～３３銭 （△０．５１）
０８月０７日 １４６円８０～８２銭 （▼０．７５）
０８月０６日 １４７円５５～５７銭 （△０．１９）
レンジ 前日比
１０月０３日 １４７円４０～４２銭 （△０．３３）
１０月０２日 １４７円０７～０９銭 （▼０．０４）
１０月０１日 １４７円１１～１２銭 （▼０．９５）
０９月３０日 １４８円０６～０８銭 （▼０．５０）
０９月２９日 １４８円５６～５８銭 （▼１．２７）
０９月２６日 １４９円８３～８５銭 （△１．０２）
０９月２５日 １４８円８１～８３銭 （△０．７７）
０９月２４日 １４８円０４～０６銭 （▼０．０７）
０９月２２日 １４８円１１～１３銭 （△０．１９）
０９月１９日 １４７円９２～９５銭 （△０．８１）
０９月１８日 １４７円１１～１３銭 （△０．４５）
０９月１７日 １４６円６６～６８銭 （▼０．２２）
０９月１６日 １４６円８８～９０銭 （▼０．５７）
０９月１２日 １４７円４５～４７銭 （▼０．３２）
０９月１１日 １４７円７７～７８銭 （△０．２７）
０９月１０日 １４７円５０～５１銭 （△０．２８）
０９月０９日 １４７円２２～２４銭 （▼０．３０）
０９月０８日 １４７円５２～５３銭 （▼０．６９）
０９月０５日 １４８円２１～２３銭 （▼０．１６）
０９月０４日 １４８円３７～３８銭 （▼０．３６）
０９月０３日 １４８円７３～７５銭 （△０．０９）
０９月０２日 １４８円６４～６６銭 （△１．５８）
０９月０１日 １４７円０６～０８銭 （△０．０６）
０８月２９日 １４７円００～０２銭 （▼０．１６）
０８月２８日 １４７円１６～１８銭 （▼０．５９）
０８月２７日 １４７円７５～７７銭 （△０．０７）
０８月２６日 １４７円６８～７０銭 （△０．３５）
０８月２５日 １４７円３３～３５銭 （▼１．２７）
０８月２２日 １４８円６０～６２銭 （△１．０２）
０８月２１日 １４７円５８～５９銭 （▼０．０４）
０８月２０日 １４７円６２～６４銭 （▼０．０８）
０８月１９日 １４７円７０～７１銭 （△０．２５）
０８月１８日 １４７円４５～４７銭 （△０．４５）
０８月１５日 １４７円００～０２銭 （△０．４５）
０８月１４日 １４６円５５～５７銭 （▼０．９７）
０８月１３日 １４７円５２～５４銭 （▼０．７４）
０８月１２日 １４８円２６～２７銭 （△０．９５）
０８月０８日 １４７円３１～３３銭 （△０．５１）
０８月０７日 １４６円８０～８２銭 （▼０．７５）
０８月０６日 １４７円５５～５７銭 （△０．１９）