Image: エコバックス

今なら10万円でおつりがくる、全部入りロボット掃除機。

最低限の機能だけを備えたエントリークラスのロボット掃除機であれば、10万円付近の価格帯でも多くの選択肢があります。しかし、どうせ買うなら安くても性能がしっかりしたものを選びたいですよね。

そんな中、ほぼハイエンド機種並みの機能性を持った「DEEBOT T80 OMNI」は、10万円台の価格帯に位置するロボット掃除機のなかでも頭一つ抜けた高機能モデルです。しかも、今ならAmazonプライム感謝祭のセール価格で9万9800円（税込）になっています。

旧モデルのエコバックス製ロボット掃除機を使っている私の視点から見た、「DEEBOT T80 OMNI」の魅力を紹介しましょう。

DEEBOT T80 OMNIの注目機能は3つ

旧モデルのユーザーとして、DEEBOT T80 OMNIで特に注目しているポイントは3つあります。

ひとつは、ここ数年で劇的に進化したローラーモップをはじめとする清掃能力の高さ。2つめは障害物を検知して回避する能力の高さ。そして3つめは、自動ごみ収集だけでなく、非常に少ない手間で掃除機やモップを清潔に保ってくれる「OMNIステーション」があることです。

注目ポイント1：水拭き＆吸引の清掃能力が高い

最近のエコバックス製ロボット掃除機を見ていて、「劇的に進化しているな！」と感じる最大のポイントが、モップによる水拭き機能です。

Image: エコバックス ローラーモップ「OZMOローラー定圧式常時洗浄モップ」

「DEEBOT T80 OMNI」は、床に3,700Paの圧力をかけながら水拭き掃除をするローラーモップ「OZMOローラー 定圧式常時洗浄モップ 」で清掃効果を向上させています。本体内部で常にモップを洗浄しているため、拭き掃除でかえって汚れを広げてしまう心配もなく、いつも清潔なモップで水拭きをしてくれます。

Image: エコバックス

しかも「DEEBOT T80 OMNI」のローラーモップは、本体側面から横に飛び出して隙間なく水拭き掃除ができる「TruEdge 2.0」搭載だから、部屋の隅々まで拭きムラのないキレイな仕上がりに。

Image: エコバックス

そしてゴミや埃を吸いこむ吸引力も18,000Paと、20万円超えの最上級機「DEEBOT X11 OmniCyclone」の19,500Paに肉薄するレベル。

この吸引力だけを見ても、「DEEBOT T80 OMNI」のコストパフォーマンスの良さがわかるというもの。ブラシに毛が絡むのを防ぐ「ZeroTangle 3.0」によってメンテナンスの手間を軽減しながら吸引性能もキープしてくれて、価格帯が10万円台だとはとても思えないスペックです。

注目ポイント2：障害物の検知、回避能力に優れる

室内の障害物や玄関などの段差をちゃんと避けてくれるだろうか…。そんな心配をしてしまうようでは、ロボット掃除機に掃除を任せることなんてできません。

Image: エコバックス

「DEEBOT T80 OMNI」は、「AIVI 3D 3.0 OMNI-Approachテクノロジー」の高精度な物体認識によって障害物を回避するだけでなく、「TruEdge 3Dエッジセンサー」と連携することで、複雑な形状の障害物であっても可能な限りギリギリまで近づいて掃除することが可能です。

また、急な環境の変化にも即座に対応して移動できるリアルタイム経路計画を備えた、賢いルート設定ができるロボット掃除機でもあります。

注目ポイント3：さらにデキるようになったOMNIステーション

ロボット掃除機本体の充電や、全自動でのごみ集塵を行なう「OMNIステーション」も、さらなる進化を遂げました。

Image: エコバックス

特筆すべき点は、DEEBOT T80 OMNIの目玉機能であるローラーモップの性能をさらに高めてくれる「温水モップ洗浄2.0」です。部屋の種類や床の汚れ度合いに合わせて、モップに給水する水の温度を自動調整してくれます。拭き掃除の水温までコントロールするなんて、本当に至れり尽くせりですね。

そして、ローラーモップを清潔に保つ機能も充実しています。OMNIステーション内で洗浄したローラーモップは45℃の自動熱風乾燥システムで約2時間もあれば完全乾燥。生乾きのモップにいやなニオイがついてしまうといった問題を予防します。

DEEBOT T80 OMNIの実力を動画でチェック

そんなDEEBOT T80 OMNIをギズモード編集部員たちが実際に使ってみた様子を、ショート動画にまとめてみました。これを観れば、伸縮するローラーモップをはじめ、個性的で便利な機能の数々をすぐに理解できますよ。

このスペックでセール価格9万9800円は本当にスゴい

ローラーモップ搭載のロボット掃除機は珍しくなくなってきたものの、動画にも登場していたように、壁際までモップが届く「TruEdge 2.0」や自動温水洗浄、熱風乾燥まで備えた自動ゴミ集塵ステーションまで完備するモデルとなると、当然お値段もお高めなハイエンド機や最上位機種に限られると思われがちです。

ですが、「DEEBOT T80 OMNI」なら定価14万8000円。さらに2025年10月4日（土）00:00から10月10日（金）23:59までなら、Amazonプライム感謝祭のセール価格で33％オフの9万9800円で手に入ります。

Image: エコバックス

スマホや家電から食料品まで物価が高騰していて、本当に必要なモノを買うのにも財布の紐がキツくなりがちな昨今。ロボット掃除機の購入を検討中であれば、高性能でお求めやすい「DEEBOT T80 OMNI」が有力候補と言って間違いないでしょう。

Amazonプライム感謝祭【セール期間】2025年10月4日（土）00:00〜10月10日（金）23:59（※先行セール期間含む）DEEBOT T80 OMNI通常価格：14万9800円 → セール価格：9万9800円（33％OFF）

Source: エコバックス