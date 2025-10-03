中沢元紀が「輝くお兄さん」に 爽やかな笑顔＆“ドヤ顔”で白衣姿などさまざまな“なりきり”披露
日本酸素ホールディングスグループの日本産業ガス事業会社である大陽日酸の公式インスタグラムが2日に更新され、俳優の中沢元紀（25）が出演中の同社ブランディングムービーが公開された。
【動画】笑顔がまぶしすぎる…！「輝くお兄さん」を演じた中沢元紀
ムービー自体は2024年10月から公開されていたものだが、26年4月の社名変更発表にともなって一部改訂されたものが改めて公開され、中沢のインスタのストーリーズでも紹介された。
投稿では「中沢元紀さん @motoki.nakazawa_ が出演する大陽日酸 @taiyo_nippon_sanso のブランディングムービー『輝くお兄さんの謎』篇 2026年4月からの社名変更に伴い、一部改訂バージョンをTVerとYouTubeで放映・展開しています」と紹介。
動画内では中沢が爽やかな笑顔で時折“ドヤ顔”ものぞかせながら、白衣姿で“ポテトチップスを作る”姿や、溶接をしながら満面の笑みでサムズアップをする姿、舞台演出家になりきる姿など、さまざまな“なりきり”が披露されている。
この投稿にフォロワーからは「元紀くん爽やかで素敵です」「爽やかで可愛い」などのコメントが寄せられた。
ムービーはインスタのほか、大陽日酸の公式YouTubeチャンネルなどでも視聴できる。
