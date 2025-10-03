『THE FIRST TAKE』に出演するILLIT

　5人組ガールグループ・ILLITが、きょう3日午後10時に公開されるYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』第596回に登場する。同企画初出演となる。

　ILLITは、2024年3月にリリースし、世界的大ヒットを記録したデビュー曲「Magnetic」を披露する。好きな相手に惹かれる「ありのままの」気持ちを表現した歌詞と、指でN極とS極がくっついたり離れたりする磁石を表すかわいらしい手振りが印象的な同楽曲をフレッシュで繊細な歌声と共にシティポップアレンジで歌唱する。

　ILLITは「『Magnetic』は私たちの大切なデビュー曲で、たくさんの方々が聴いてくださった思い出深い曲です。きょうこうして『THE FIRST TAKE』で披露することができて、本当にうれしいです。ぜひ原曲と合わせて楽しんでいただけたらと思います！」とコメントを寄せた。