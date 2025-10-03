日向坂46河田陽菜、2nd写真集“表紙カット”全4種解禁 タイトルも決定『テイクオフ』
アイドルグループ・日向坂46の河田陽菜（24）が11月11日に発売する2nd写真集のタイトルが『テイクオフ』（竹書房）に決定し、表紙カット全4種が解禁された。
【写真】河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』 表紙全4種一覧
ちょっぴり天然だけど、ステージでは圧倒的なパフォーマンス力を発揮し存在感を放ってきた“おひな”。最新シングルをもってグループを卒業することを発表している河田の旅立ちにふさわしいタイトルとなった。
本写真集はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の河田の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような一冊となる。
通常版の表紙はコペンハーゲンを代表するロケーションのひとつ、ベルヴュー・ビーチでの一枚。波打ち際に足をつけた瞬間、ポニーテールをなびかせてくるりと振り向いてニコっとほほ笑みかけてくれたきらめきいっぱいのショット。
紀伊國屋書店限定カバーは、いつもより背伸びしたタイトなシルエットのモノトーンワンピでドレスアップしたカット。これから始まるストーリーを想像して、思わずドキっとしてしまうドラマティックな一枚となる。
Sony Music Shop限定カバーは、メン島のキャンプ場で見つけた可憐な花とのツーショット。「好き…きらい…」花びらを使って、これから恋占いでもするのかな？と妄想する時間も楽しい飾りたくなるようなカバーに。
@Loppi・HMV限定カバーは、温もりを感じるニットのほっかむりをつけてはにかむ表情がたまらなくキュートな一枚。白夜のデンマークだからこそのやわらかな光と緑に包まれて優しくほほ笑む“おひな”に癒される一枚となっている。
