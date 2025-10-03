B′z、3年ぶりのアルバムを11月12日リリース タイトルは『FYOP』＆ジャケットは燃える巨大ラジカセ
B'zが、3年ぶり通算23作目となるオリジナルアルバム『FYOP』を11月12日にリリースすることが決定した。タイアップソング6曲に新曲4曲を加えた全10曲を収録する。
【画像】燃える巨大なラジカセ…注目のB'zニューアルバム『FYOP』ジャケット
収録曲には、『アサヒスーパードライ』テレビCMソング「FMP」、TBS系金曜ドラマ『イグナイト -法の無法者-』主題歌「恐るるなかれ灰は灰に」、NHK連続テレビ小説『おむすび』主題歌「イルミネーション」、映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』主題歌「The IIIRD Eye」など、話題のタイアップ曲が多数ラインナップ。また、ABEMAドラマ『インフォーマ -闇を生きる獣たち-』主題歌「鞭」や、シチズンのコレクション『UNITE with BLUE』CMソング「INTO THE BLUE」なども収録される。
新たなアーティスト写真とジャケット写真も公開され、ジャケットには炎に包まれた大型ラジカセが夕暮れの海辺に立つインパクトあるビジュアルが使用されている。タイトル『FYOP』にはどのような意味が込められているのか、想像をかき立てる仕上がりとなっている。
初回限定盤（CD＋DVD／CD＋Blu-ray）には、昨年末の初出場で話題を呼んだ『第75回NHK紅白歌合戦 -B'z Special Edition-』や、今年2月に東京ドームで行われた『ap bank fes '25 at TOKYO DOME 〜社会と暮らしと音楽と〜』のライブ映像を収録。いずれも「イルミネーション」「ultra soul」に加え、それぞれ異なる楽曲を含むパフォーマンスが収められており、『紅白歌合戦』映像は同作のために再ミックスを施した特別仕様となっている。加えて、「イルミネーション」「鞭」のミュージックビデオも収録される。
さらに数量限定盤には、アルバムのオリジナルデザインを施した無電源のスマートフォンスピーカー「メタルスマートフォンスピーカー」が付属。カラーはRED／BLACK／SILVERの3種展開で、アルミニウム合金製の本体にスマートフォンを装着することで音の広がりを楽しめる仕様となっている。
タイトル『FYOP』は、すでに発表されていたドームツアー『B'z LIVE-GYM 2025 -FYOP-』の名称として先行して明かされていたもので、今回のアルバム情報解禁により、同ツアーがニューアルバムを冠したツアーであることが明らかになった。
■収録曲
M01. FMP
M02. 恐るるなかれ灰は灰に
M03. 濁流BOY
M04. 鞭
M05. INTO THE BLUE
M06. FAITH？
M07. 片翼の風景
M08. イルミネーション
M09. The IIIRD Eye
M10. その先へ
■B'z LIVE-GYM 2025 -FYOP-
11月15日（土） 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
11月16日（日） 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
11月29日（土） 福岡・みずほPayPayドーム福岡
11月30日（日） 福岡・みずほPayPayドーム福岡
12月6日（土） 東京・東京ドーム
12月7日（日） 東京・東京ドーム
12月20日（土） 大阪・京セラドーム大阪
12月21日（日） 大阪・京セラドーム大阪
